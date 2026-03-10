Una oportunitat pels amants dels animals: busquen voluntaris per viure i cuidar un santuari amb animals rescatats
La vacant és a l’Esquirol, a la comarca d’Osona, a menys d’una hora de Barcelona
La Fundació El Hogar, considerada el primer santuari d’animals de l’Estat, busca nous voluntaris per incorporar-se a un projecte centrat en la cura d’animals rescatats del maltractament i l’explotació. El centre, situat a l’Esquirol (Osona), ofereix diferents modalitats de col·laboració per adaptar-se a perfils molt diversos, però recorda que no es tracta d’una feina remunerada, sinó d’un voluntariat que exigeix compromís, iniciativa i una clara predisposició a conviure amb els animals i atendre’n les necessitats diàries. L’estada com a resident permet quedar-se al santuari un mínim de set mesos amb un rol concret, ja sigui en la cura d’un grup d’animals o en àrees com la logística o el manteniment. També hi ha una opció de curta estada de 14 dies, pensada per a tasques quotidianes com netejar espais, col·locar palla, recollir residus o ajudar en feines de construcció. A més, durant l’estiu també s’ofereixen places per a persones que no dormin al recinte però que tinguin coneixements útils en àmbits com la construcció, feines de paleta, la soldadura, la fisioteràpia o la veterinària. El projecte també obre la porta a col·laboracions en línia, amb persones encarregades de gestionar les xarxes socials, crear materials de difusió, buscar recursos o donacions i participar en esdeveniments.
La fundació explica que es busquen diversos perfils perquè el funcionament del santuari requereix cobrir necessitats molt diferents, des de la cura directa dels animals fins a l’organització interna i el manteniment dels espais. Per això necessiten cuidadors d’animals capaços d’alimentar-los, medicar-los i mantenir nets els seus espais, però també persones organitzades, responsables i comunicatives, preparades per identificar el que necessita cada animal. Igualment, fan falta perfils amb experiència en manteniment i construcció, persones encarregades de la logística per gestionar la compra de menjar i materials, i una figura que coordini l’equip de residents per garantir tant l’organització de les tasques com el benestar dels nous voluntaris. Entre els perfils més especialitzats, el santuari també busca veterinaris amb experiència, fins i tot amb possibilitat de contractació. Més enllà de la formació concreta, el missatge de la fundació és clar: les persones interessades han d’estar preparades per conviure amb els animals, cuidar-los amb responsabilitat i entendre que l’objectiu principal no és només compartir espai amb ells, sinó garantir-los una vida digna i ben atesa.
