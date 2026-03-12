De tancar dos negocis a Manresa a convertir-se en veu experta del benestar animal
Manuel López, perruquer caní del Barri Antic, defensa que la perruqueria d’animals és salut, disciplina i confiança, i alerta dels errors més habituals amb gossos i gats
Manuel López (Barcelona, 1974) va arribar a Manresa després d’una etapa complicada marcada per l’estrès laboral i una separació personal. Després de tancar dos negocis que tenia a Montcada i a Parets del Vallès, va decidir apostar pel que realment li agradava: la perruqueria canina. Feia anys que s’havia format com a auxiliar de veterinària i havia completat cursos d’ensinistrament i d’etologia, una base que li va permetre entendre millor el comportament dels animals. Fa quinze anys va aterrar a la capital del Bages i, ara fa quatre, va obrir el seu propi local al carrer Sant Miquel, al Barri Antic, un entorn que assegura que l’ha acabat enamorant.
Una feina basada en la confiança
López reivindica la perruqueria per a gossos com molt més que una qüestió estètica. Defensa que també serveix per netejar, cuidar la pell i detectar problemes, però avisa que és una feina que exigeix connexió amb l’animal. Segons explica, en una sessió sovint se’ls fan coses que no els agraden i, per això, cal guanyar-se la seva confiança amb calma, joc i una actitud tranquil·la. També subratlla que molts problemes de comportament tenen a veure amb una mala educació: considera que als gossos no només se’ls ha d’estimar, sinó també posar límits i disciplina perquè sàpiguen quin és el seu lloc. A parer seu, quan es tracta un gos com si fos un nen, l’animal es desorienta i poden aparèixer conductes agressives o desobedients.
Consells per a gossos i gats
En el cas dels gossos, recomana començar l’educació des de petits i dedicar-hi temps cada dia, ja que això pot marcar tota la convivència futura. També defensa adaptar la tallada de cabells a les necessitats de l’animal i no només al gust del propietari, amb un límit clar: no fer mai res que el pugui perjudicar. Pel que fa als gats, diferencia entre els de pèl curt o mitjà, que sovint es mantenen nets sols, i els de pèl llarg, que sí que necessiten més cures i sessions de perruqueria felina. Ara bé, recorda que el gat és molt més difícil de manipular que el gos, que necessita més paciència i que una mala gestió pot acabar en mossegades o situacions de molt estrès. A més, aprofita per denunciar la manca de responsabilitat d’alguns propietaris i les males condicions d’algunes gosseres i criadors, i reclama més respecte real pel benestar animal.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu