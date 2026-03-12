Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

De tancar dos negocis a Manresa a convertir-se en veu experta del benestar animal

Manuel López, perruquer caní del Barri Antic, defensa que la perruqueria d’animals és salut, disciplina i confiança, i alerta dels errors més habituals amb gossos i gats

Manuel López a la seva botiga del carrer Sant Miquel de Manresa

Manuel López a la seva botiga del carrer Sant Miquel de Manresa / Mireia Arso

Abril Benítez

Manuel López (Barcelona, 1974) va arribar a Manresa després d’una etapa complicada marcada per l’estrès laboral i una separació personal. Després de tancar dos negocis que tenia a Montcada i a Parets del Vallès, va decidir apostar pel que realment li agradava: la perruqueria canina. Feia anys que s’havia format com a auxiliar de veterinària i havia completat cursos d’ensinistrament i d’etologia, una base que li va permetre entendre millor el comportament dels animals. Fa quinze anys va aterrar a la capital del Bages i, ara fa quatre, va obrir el seu propi local al carrer Sant Miquel, al Barri Antic, un entorn que assegura que l’ha acabat enamorant.

Una feina basada en la confiança

López reivindica la perruqueria per a gossos com molt més que una qüestió estètica. Defensa que també serveix per netejar, cuidar la pell i detectar problemes, però avisa que és una feina que exigeix connexió amb l’animal. Segons explica, en una sessió sovint se’ls fan coses que no els agraden i, per això, cal guanyar-se la seva confiança amb calma, joc i una actitud tranquil·la. També subratlla que molts problemes de comportament tenen a veure amb una mala educació: considera que als gossos no només se’ls ha d’estimar, sinó també posar límits i disciplina perquè sàpiguen quin és el seu lloc. A parer seu, quan es tracta un gos com si fos un nen, l’animal es desorienta i poden aparèixer conductes agressives o desobedients.

Notícies relacionades

Consells per a gossos i gats

En el cas dels gossos, recomana començar l’educació des de petits i dedicar-hi temps cada dia, ja que això pot marcar tota la convivència futura. També defensa adaptar la tallada de cabells a les necessitats de l’animal i no només al gust del propietari, amb un límit clar: no fer mai res que el pugui perjudicar. Pel que fa als gats, diferencia entre els de pèl curt o mitjà, que sovint es mantenen nets sols, i els de pèl llarg, que sí que necessiten més cures i sessions de perruqueria felina. Ara bé, recorda que el gat és molt més difícil de manipular que el gos, que necessita més paciència i que una mala gestió pot acabar en mossegades o situacions de molt estrès. A més, aprofita per denunciar la manca de responsabilitat d’alguns propietaris i les males condicions d’algunes gosseres i criadors, i reclama més respecte real pel benestar animal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
  2. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  3. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  4. Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
  5. La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
  6. Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
  7. D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
  8. Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu

Tres obres consecutives a la mateixa vorera desconcerten els veïns del Clot: "És falta de planificació"

Tres obres consecutives a la mateixa vorera desconcerten els veïns del Clot: "És falta de planificació"

La Molina entrena els equips d'emergència en un simulacre d'allau

La Molina entrena els equips d'emergència en un simulacre d'allau

Un dels dos germans detinguts per la mort de Francisca Cadenas: «Jo no sabia res»

La Diputació resol la reparació de fuites d'aigua a una cinquantena de municipis del Bages, Berguedà, Anoia i Baix Llobregat

La Diputació resol la reparació de fuites d'aigua a una cinquantena de municipis del Bages, Berguedà, Anoia i Baix Llobregat

Anar de Barcelona a Sitges en cotxe per la C-32 ja pot sortir més car que un vol d'anada i tornada a Mallorca

Anar de Barcelona a Sitges en cotxe per la C-32 ja pot sortir més car que un vol d'anada i tornada a Mallorca

Mojtaba Khamenei amenaça d'obrir més fronts de guerra i assegura que l'Iran mantindrà el tancament de l'estret d'Ormuz

Mojtaba Khamenei amenaça d'obrir més fronts de guerra i assegura que l'Iran mantindrà el tancament de l'estret d'Ormuz

Simulen una allau amb 30 esquiadors atrapats a La Molina per provar els equips de rescat

Simulen una allau amb 30 esquiadors atrapats a La Molina per provar els equips de rescat

Barcelona aprovarà el museu Carmen Thyssen aquest març gràcies als vots de Junts

Barcelona aprovarà el museu Carmen Thyssen aquest març gràcies als vots de Junts
Tracking Pixel Contents