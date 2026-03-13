Walabi reforça la recuperació del linx ibèric a Espanya
El linx ibèric consolida la seva recuperació a la península, tot i que els atropellaments continuen sent una de les principals amenaces per a l’espècie
La situació del linx ibèric a Espanya ha fet un tomb en les últimes dècades. Si l’any 2000 només hi havia 94 exemplars a tota la península, l’últim cens, corresponent al 2024, eleva la xifra fins als 2.401 linxs entre Espanya i Portugal. D’aquests, 836 exemplars es troben a Andalusia, que continua sent un dels territoris clau per a la conservació d’aquesta espècie emblemàtica. Tot i la millora, la seva supervivència encara afronta reptes importants: només el 2024 es van detectar 214 morts de linx, de les quals 162, és a dir, el 75,4%, van ser per atropellaments.
En aquest context s’emmarca l’arribada de Walabi, un exemplar nascut fa un any al Centre de Cria en Cautivitat de Silves, a Portugal, i que ha estat alliberat a Doñana, a la finca de Las Marismillas, dins del programa de reforç genètic de la població de Doñana-Aljarafe. El linx, que pertany a una línia genètica d’alt valor, ha estat introduït amb el sistema d’alliberament suau, un mètode que afavoreix l’adaptació progressiva al medi natural i millora les opcions d’assentament. Aquesta actuació forma part d’un projecte impulsat per la Junta d’Andalusia, el Govern d’Espanya i el Govern de Portugal, al qual també s’han sumat comunitats com Castella-la Manxa, Múrcia i Extremadura. Segons la Junta d’Andalusia, l’alliberament de Walabi simbolitza un nou pas en la recuperació del linx ibèric, una feina sostinguda durant anys amb la participació de diferents institucions i administracions.
