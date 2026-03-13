Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

Walabi reforça la recuperació del linx ibèric a Espanya

El linx ibèric consolida la seva recuperació a la península, tot i que els atropellaments continuen sent una de les principals amenaces per a l’espècie

El linx Walabi després de la seva solta a Doñana

El linx Walabi després de la seva solta a Doñana / Junta d'Andalusia

Abril Benítez

La situació del linx ibèric a Espanya ha fet un tomb en les últimes dècades. Si l’any 2000 només hi havia 94 exemplars a tota la península, l’últim cens, corresponent al 2024, eleva la xifra fins als 2.401 linxs entre Espanya i Portugal. D’aquests, 836 exemplars es troben a Andalusia, que continua sent un dels territoris clau per a la conservació d’aquesta espècie emblemàtica. Tot i la millora, la seva supervivència encara afronta reptes importants: només el 2024 es van detectar 214 morts de linx, de les quals 162, és a dir, el 75,4%, van ser per atropellaments.

En aquest context s’emmarca l’arribada de Walabi, un exemplar nascut fa un any al Centre de Cria en Cautivitat de Silves, a Portugal, i que ha estat alliberat a Doñana, a la finca de Las Marismillas, dins del programa de reforç genètic de la població de Doñana-Aljarafe. El linx, que pertany a una línia genètica d’alt valor, ha estat introduït amb el sistema d’alliberament suau, un mètode que afavoreix l’adaptació progressiva al medi natural i millora les opcions d’assentament. Aquesta actuació forma part d’un projecte impulsat per la Junta d’Andalusia, el Govern d’Espanya i el Govern de Portugal, al qual també s’han sumat comunitats com Castella-la Manxa, Múrcia i Extremadura. Segons la Junta d’Andalusia, l’alliberament de Walabi simbolitza un nou pas en la recuperació del linx ibèric, una feina sostinguda durant anys amb la participació de diferents institucions i administracions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  2. L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
  3. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  4. Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
  5. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  6. Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
  7. La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
  8. D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía

El Berguedà, en alerta per ventades de més de 90 quilòmetres per hora aquest diumenge

El Berguedà, en alerta per ventades de més de 90 quilòmetres per hora aquest diumenge

Anjo Valentí: "En el cas dels incidents a la mesquita, ha funcionat la coordinació entre Policia Local, Mossos i la comunitat islàmica"

Anjo Valentí: "En el cas dels incidents a la mesquita, ha funcionat la coordinació entre Policia Local, Mossos i la comunitat islàmica"

«Pena» i «alegria» en els últims dies del vell Mercat de Montserrat de Barcelona: «Ja tenim pessigolleig a la panxa»

«Pena» i «alegria» en els últims dies del vell Mercat de Montserrat de Barcelona: «Ja tenim pessigolleig a la panxa»

Per què més de 40.000 docents rebutgen l’acord de millores laborals pactat pel Govern, CCOO i UGT?

Per què més de 40.000 docents rebutgen l’acord de millores laborals pactat pel Govern, CCOO i UGT?

Walabi reforça la recuperació del linx ibèric a Espanya

Walabi reforça la recuperació del linx ibèric a Espanya

Els Comuns anuncien que el tren-tram de Manresa a Santpedor serà «realitat aviat»

Els Comuns anuncien que el tren-tram de Manresa a Santpedor serà «realitat aviat»

Última oportunitat per participar a la Transéquia de Manresa, diumenge

Última oportunitat per participar a la Transéquia de Manresa, diumenge

Albert Roura, exdirector de comunicació del Barça: «Laporta ha apartat els socis de la propietat del club i l’hi ha ofert amb safata als fons d’inversió»

Albert Roura, exdirector de comunicació del Barça: «Laporta ha apartat els socis de la propietat del club i l’hi ha ofert amb safata als fons d’inversió»
Tracking Pixel Contents