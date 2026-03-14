Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
La Unió Europea estableix una sèrie d’obligacions que tot propietari haurà de complir amb les seves mascotes.
Ramón Baylos
Si tens un gos o un gat, potser t’interessa la nova llei aprovada per la Unió Europea, tot i que cal aclarir que se solapa amb altres obligacions que ja s’havien de complir a Espanya des de fa uns anys.
Bàsicament, Europa vol millorar la qualitat de vida de les nostres mascotes fent obligatori complir una sèrie de requisits relacionats amb elles. I la veritat és que són força bàsics.
Per començar, la Unió Europea ha aprovat una normativa que obligarà tots els propietaris a tenir les mascotes identificades amb microxip i amb les seves dades recollides en un registre de caràcter nacional.
La part positiva és que, si ja compleixes aquest reglament (que és obligatori a Espanya des de 2023), el traspàs de les dades de la teva mascota al registre europeu es farà de manera automàtica, de manera que no hauràs de fer res.
En cas contrari, cal tenir en compte que aquestes obligacions entraran en vigor a partir de l’any 2028 i afectaran tant els propietaris de mascotes com els venedors, criadors i responsables de refugis. A partir d’aquell moment, es preveuen els terminis següents:
- Gossos: els propietaris tindran 10 anys per adaptar-se a la nova normativa europea
- Gats: en aquest cas, els propietaris tindran un marge de 15 anys
Segons la Unió Europea, aquesta normativa es planteja amb l’objectiu de millorar el benestar dels animals que viuen al continent, obligant els propietaris a complir uns requisits que ja eren mínims a Espanya des de fa temps.
Per tant, aquelles persones que no tinguin les mascotes amb microxip i registrades hauran de posar-s’hi com més aviat millor, no només per evitar sancions a nivell estatal, sinó també europeu.
