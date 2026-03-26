Els gats que surten de casa, sota sospita: un estudi els assenyala com a grans depredadors d’aus

Una investigació calcula que maten entre 1.300 i 4.000 milions d’aus l’any només als Estats Units

Els gats són perillosos?

Els gats són perillosos? / wirestock

Abril Benítez

Els gats domèstics amb accés a l’exterior han entrat de ple en el debat sobre la protecció de la fauna. Una investigació publicada a la revista Nature Communications estima que, sumant-hi també els gats assilvestrats, aquests animals maten cada any entre 1.300 i 4.000 milions d’aus només als Estats Units, a més de milers de milions de petits mamífers i altres preses. L’estudi posa xifres a un comportament que els especialistes atribueixen al fort instint de caça dels felins, que es manté fins i tot quan estan ben alimentats. En entorns urbans com Vigo, on moltes espècies nidifiquen en parcs, jardins i zones verdes, això es tradueix en captures d’aus comunes com pardals, merles o pit-roigs.

Ara bé, els experts també demanen no simplificar el diagnòstic. Tot i que els felins poden tenir un impacte real sobre determinades poblacions d’aus, el seu descens no s’explica per una sola causa. La pèrdua d’hàbitat, els pesticides, la contaminació i el canvi climàtic també pesen en aquesta davallada. Aquí és on s’obre el debat: com protegir la biodiversitat sense ignorar el benestar animal ni la presència creixent de colònies felines a moltes ciutats. Davant d’aquesta situació, les organitzacions conservacionistes defensen una tinença responsable, evitar que els gats deambulin sense control i reforçar els programes de captura, esterilització i retorn per gestionar les colònies.

  1. Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
  2. Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
  3. L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
  4. Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
  5. El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
  6. Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
  7. Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
  8. Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor

Detingut el presumpte violador de Montjuïc, un reclús de permís que complia condemna per agressió sexual

Detingut el presumpte violador de Montjuïc, un reclús de permís que complia condemna per agressió sexual

El 80% de les 49 dones assassinades el 2025 convivien amb el seu agressor i set d'elles l'havien denunciat

El 80% de les 49 dones assassinades el 2025 convivien amb el seu agressor i set d'elles l'havien denunciat

Trànsit dissenya una 'operació sortida' de Setmana Santa en dues fases i amb més de mil controls policials

Trànsit dissenya una 'operació sortida' de Setmana Santa en dues fases i amb més de mil controls policials

Tancament d'accessos a pobles a la C-16 i limitació dels vehicles pesants a l'A-2, entre les mesures de l'Operació sortida que comença demà

Tancament d'accessos a pobles a la C-16 i limitació dels vehicles pesants a l'A-2, entre les mesures de l'Operació sortida que comença demà

Els països asiàtics, entre els destins més sol·licitats per als viatges de noces

Els països asiàtics, entre els destins més sol·licitats per als viatges de noces

Els gats que surten de casa, sota sospita: un estudi els assenyala com a grans depredadors d’aus

Els gats que surten de casa, sota sospita: un estudi els assenyala com a grans depredadors d’aus

Maria del Mar Bonet publica el primer avançament del seu nou disc 'L'aigua no cansa'

Maria del Mar Bonet publica el primer avançament del seu nou disc 'L'aigua no cansa'

Manresa se suma a L'Hora del Planeta i apagarà els llums ornamentals de la seva entrada monumental

Manresa se suma a L'Hora del Planeta i apagarà els llums ornamentals de la seva entrada monumental
