Els gats que surten de casa, sota sospita: un estudi els assenyala com a grans depredadors d’aus
Una investigació calcula que maten entre 1.300 i 4.000 milions d’aus l’any només als Estats Units
Els gats domèstics amb accés a l’exterior han entrat de ple en el debat sobre la protecció de la fauna. Una investigació publicada a la revista Nature Communications estima que, sumant-hi també els gats assilvestrats, aquests animals maten cada any entre 1.300 i 4.000 milions d’aus només als Estats Units, a més de milers de milions de petits mamífers i altres preses. L’estudi posa xifres a un comportament que els especialistes atribueixen al fort instint de caça dels felins, que es manté fins i tot quan estan ben alimentats. En entorns urbans com Vigo, on moltes espècies nidifiquen en parcs, jardins i zones verdes, això es tradueix en captures d’aus comunes com pardals, merles o pit-roigs.
Ara bé, els experts també demanen no simplificar el diagnòstic. Tot i que els felins poden tenir un impacte real sobre determinades poblacions d’aus, el seu descens no s’explica per una sola causa. La pèrdua d’hàbitat, els pesticides, la contaminació i el canvi climàtic també pesen en aquesta davallada. Aquí és on s’obre el debat: com protegir la biodiversitat sense ignorar el benestar animal ni la presència creixent de colònies felines a moltes ciutats. Davant d’aquesta situació, les organitzacions conservacionistes defensen una tinença responsable, evitar que els gats deambulin sense control i reforçar els programes de captura, esterilització i retorn per gestionar les colònies.
