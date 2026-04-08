BARK Air, l’aerolínia on el gos mana: vols de luxe perquè les mascotes viatgin fora de la bodega
Maria Becerra ja va resumir la idea que comparteixen molts propietaris: si han de volar amb els seus animals, prefereixen pagar més abans que enviar-los a la zona de càrrega de l’avió
Per a molta gent, els gossos i els gats ja no són només animals de companyia, sinó una part de la família. Aquest vincle explica que cada vegada més propietaris rebutgin els trajectes llargs en bodega, sobretot quan es tracta d’animals grans, nerviosos o acostumats a viure enganxats als seus humans. El cas de Maria Becerra, que en un pòdcast va arribar a dir que, si viatgés amb els seus gossos, ho faria en avió privat perquè no vol exposar-los a fred, plors o estrès, encaixa amb aquesta nova mirada: la mascota ja no es tracta com un animal, sinó com un company de viatge.
En aquest espai s’hi ha fet lloc BARK Air, una companyia que es presenta com una experiència aèria pensada primer per al gos i després per a la persona. La firma opera amb socis de xàrter privat, no amb el model d’aerolínia comercial convencional, i basa tota la promesa en una idea molt simple: no hi ha gàbies ni càrrega, el gos viatja a cabina, amb espai, atenció personalitzada i un procés d’embarcament molt més tranquil. Abans del vol fan una entrevista prèvia sobre caràcter, dieta, pors i nivell d’energia de l’animal; el dia del trajecte, els passatgers han d’arribar només una hora abans, passen per una zona privada i després entren en una cabina amb música calmant, tovalloles calentes, snacks, brou i personal especialitzat.
El preu, però, el converteix en un servei clarament de luxe. A la web oficial, els trajectes entre Nova York i Madrid apareixen a 9.300 dòlars per bitllet, amb un passi que cobreix un humà i fins a dos animals si el pes combinat no supera les 50 lliures; si el pes és superior, cal comprar un segon bitllet. BARK Air opera actualment a àrees metropolitanes com Nova York, Los Angeles, Londres, París, Lisboa, San Francisco i Madrid, i també ofereix xàrters privats encara més cars. A més, els gossos no han d’anar dins d’un transportí a cabina, mentre que altres animals, com els gats, només s’hi poden admetre cas per cas i sempre dins d’un portador adequat.
Qui ho fa servir? Sobretot propietaris amb alt poder adquisitiu que volen mudar-se, passar temporades llargues fora o fer viatges internacionals sense separar-se de la mascota. Les ressenyes publicades per la mateixa empresa apunten, per exemple, a clients que han volat de Nova York a Madrid per instal·lar-se a Espanya o a famílies que repeteixen rutes entre la costa est i oest dels Estats Units. El que no consta de manera pública és una cartera estable de famosos que facin servir BARK Air: la companyia no exhibeix una llista de clients celebritats. El que sí que és evident és que aquest negoci encaixa amb una cultura en què figures com Maria Becerra han normalitzat el missatge que, a l’hora de viatjar, la comoditat de la mascota també té preu.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre