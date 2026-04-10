La UE posa ordre als viatges amb mascotes: el document que serà obligatori per moure gossos i gats
Brussel·les endureix el control sanitari i documental dels animals de companyia que viatgin entre estats membres a partir del 22 d’abril
Els gossos i els gats fa temps que han deixat de ser només animals de companyia per convertir-se en un membre més de moltes llars europees. Cada cop és més habitual que acompanyin els seus propietaris en vacances, mudances o visites familiars, i aquest augment dels desplaçaments ha portat la Unió Europea a reforçar les normes de control. L’objectiu és doble: facilitar el seguiment dels moviments dels animals entre països i elevar les garanties sanitàries en els trajectes dins del territori comunitari.
A partir d’aquí, el canvi és clar. Des del 22 d’abril, tots els gossos i gats que viatgin entre estats membres de la UE per motius no comercials hauran de portar un passaport europeu individual. Aquest document recollirà el número de microxip, la identitat del propietari, l’historial de vacunació, els tractaments veterinaris i la validació del veterinari. La mesura s’emmarca en el Reglament (UE) 2016/429, actualitzat aquest 2026, amb què Brussel·les vol unificar criteris, reduir buits legals i dificultar tant el tràfic il·legal d’animals com la falsificació de documentació.
En el cas d’Espanya, l’impacte serà limitat perquè molts animals ja disposen d’aquest passaport, que sovint s’emet a la clínica veterinària quan se’ls col·loca el microxip, obligatori per llei. Tot i això, els propietaris hauran de revisar bé els requisits abans de viatjar: la vacuna de la ràbia haurà d’haver estat administrada com a mínim 21 dies abans del desplaçament, caldrà una desparasitació específica en els dies previs, l’animal haurà de tenir almenys 12 setmanes i un veterinari haurà de certificar que es troba en bon estat de salut.
No complir aquestes exigències pot comportar conseqüències importants. L’animal pot quedar retingut a la frontera, entrar en quarantena o fins i tot ser retornat al país d’origen. A més, els propietaris s’exposen a sancions econòmiques que, a Espanya, poden arribar fins als 50.000 euros en els casos més greus.
