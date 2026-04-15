L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
Les xifres globals desmunten moltes de les pors més arrelades sobre què mata realment els humans
Quan es parla del que causa més morts al món, molta gent pensa en les guerres, en grans malalties o en animals ferotges. És una associació gairebé automàtica: com més imponent sembla una bèstia, més perillosa la considerem. Però la realitat va per una altra banda. El nombre de víctimes no sempre depèn de la força, de la mida o de la violència visible, sinó també de la capacitat de transmetre malalties de manera massiva i silenciosa. Aquí és on entren en joc les dades que aporten organismes i institucions internacionals.
Un dels casos més clars és el dels taurons, sovint vistos com una de les grans amenaces per als humans. El cinema hi ha contribuït molt, especialment pel·lícules com Tauró, que han fixat aquesta por en l’imaginari col·lectiu. De fet, una enquesta d’Ipsos del 2015 revelava que aproximadament la meitat dels nord-americans es declaraven “absolutament aterrits” pels taurons. Ara bé, les xifres reals ho desmenteixen: segons el Museu d’Història Natural de Florida, l’any 2021 només es van registrar 11 morts per taurons a tot el planeta. Encara més: l’Institut Australià de Ciències Marines recorda que és més probable morir per la caiguda d’un coco que no pas per un atac de tauró.
El gran assassí silenciós
L’animal que encapçala aquest rànquing mortal és el mosquit. Petit, aparentment insignificant i fàcil de menystenir, és en realitat el principal transmissor de malalties mortals entre els humans. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els mosquits poden propagar infeccions com la malària, el dengue, el zika, el chikungunya, la febre groga, la filariosi limfàtica, la febre del Nil Occidental, la febre de la Vall del Rift i l’encefalitis japonesa. El professor David Hu, de Georgia Tech als Estats Units, estima que aquests insectes provoquen prop de 700.000 morts cada any.
La dimensió del problema és colossal. En un article publicat a The Conversation, Hu sosté que “han mort més persones per picades de mosquit que per totes les guerres”. La lluita global contra aquest insecte mou també xifres enormes: el món gasta 22.000 milions de dòlars anuals en insecticides, larvicides i mosquiteres tractades amb repel·lents. Segons la mateixa OMS, els països africans concentren al voltant del 96% de les morts per malària. I, a més, el canvi climàtic i l’escalfament global n’estan ampliant la distribució, fet que acosta aquestes amenaces cap al sud d’Europa. Espanya, per exemple, és considerada cada vegada més un hàbitat propici per a aquests vectors.
Els animals més perillosos per als humans
Segons el rànquing publicat per Discover Wildlife, aquests són alguns dels animals o organismes que causen més morts entre els humans cada any:
- Mosquits: 700.000 morts anuals
- Cargols d’aigua dolça: 200.000 morts anuals
- Escurçó d’escates de serra: 138.000 morts anuals
- Insectes diversos: 10.000 morts anuals
- Escorpins: 2.600 morts anuals
- Cucs intestinals Ascaris: 2.500 morts anuals
- Cocodrils d’aigua salada: 1.000 morts anuals
- Elefants: 500 morts anuals
- Hipopòtams: 500 morts anuals
La conclusió és clara: si la comparació és entre guerres i mosquits, el pes mortífer d’aquests insectes és devastador. El blog de Bill Gates va difondre un gràfic segons el qual els humans maten 475.000 humans l’any, mentre que els mosquits n’arriben a matar 725.000. La dada va generar polèmica i mitjans com USA Today se’n van fer ressò. Posteriorment, Vox als Estats Units va revisar aquesta comparació i va concloure que els humans podrien situar-se al capdamunt del rànquing si s’hi inclou tota la violència directa i indirecta. Però si la pregunta és quin animal mata més humans, la resposta és inequívoca: el mosquit mata més que qualsevol altre i, segons el relat de David Hu, fins i tot més que totes les guerres juntes.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»