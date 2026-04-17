El gos va arribar molt abans del que crèiem: una troballa històrica reescriu l’origen de la primera mascota humana
Les noves restes localitzades a Turquia tenen uns 15.800 anys i avancen en 5.000 anys l’antiguitat més acceptada fins ara sobre els primers gossos domesticats
Fins ara, la comunitat científica situava les proves més clares de gossos domesticats en èpoques molt més recents, amb restes d’uns 10.900 anys i ja vinculades a societats posteriors al Mesolític. Ara, però, aquesta idea ha canviat de manera notable: dos equips diferents d’investigadors han arribat a una conclusió semblant i han identificat restes de gos molt anteriors, fins al punt de demostrar que aquest animal ja acompanyava els humans abans fins i tot del naixement de l’agricultura i del sedentarisme. La nova troballa reforça la idea que el gos va ser la primera gran mascota o animal domèstic de la humanitat, molt abans que els gats, les ovelles o les vaques.
El descobriment l’han fet, d’una banda, un equip liderat per l’Institut Max Planck, la Universitat d’East Anglia i l’Institut Francis Crick, i, de l’altra, un segon grup encapçalat pel Museu d’Història Natural de Londres, la Universitat d’Oxford i la LMU de Munic. Els científics han analitzat ADN de 216 restes òssies de cànids, moltes d’anteriors al Neolític, amb tècniques noves que han permès aprofitar millor el material genètic antic. Un primer resultat va identificar un gos prehistòric de 14.200 anys a la cova de Kesslerloch, a Suïssa, però després un altre equip va anar encara més lluny i va situar a Pinarbasi, a Turquia, unes restes de 15.800 anys. Això obliga ara a revisar quan es va separar realment el llop del gos, probablement durant l’última glaciació. Amb tot, els investigadors admeten que encara hi ha marge d’error, perquè en períodes tan remots no sempre és fàcil distingir entre restes de llops i de gossos, i de fet en estudis anteriors algunes peces atribuïdes a gossos van acabar sent de llops, i viceversa.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic