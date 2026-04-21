Les multes per portar malament la mascota al cotxe poden arribar als 500 euros i costar-te 6 punts

La DGT i la RACE alerten que dur el gos solt o el gat en un transportí mal tancat no és només un error habitual: també és un risc greu per a la seguretat viària

I tu, com portes la teva mascota al cotxe? / freepik

Abril Benítez

Moltes famílies continuen portant la mascota al vehicle de manera incorrecta, sobretot els gossos, que sovint viatgen solts al seient del darrere, al maleter sense separació o fins i tot amb una simple corretja, que no serveix com a sistema de retenció. En el cas dels gats, és habitual veure’ls en maletins o transportin oberts o mal assegurats, una pràctica que també pot ser perillosa. La DGT recorda que l’animal no pot interferir mai en la conducció i que ha d’anar ben subjecte per evitar distraccions, moviments bruscos o conseqüències molt més greus en cas de frenada o impacte. Segons la normativa, si la mascota no va correctament assegurada, la sanció és de 200 euros. Si l’animal va lliure per l’habitacle o damunt del conductor, es considera conducció negligent i la multa puja a 500 euros amb la retirada de 6 punts del carnet. I si aquesta situació acaba provocant un sinistre, es pot considerar conducció temerària, amb una sanció de fins a 1.000 euros i la pèrdua de 6 punts.

Els consells de la DGT per viatjar amb animals

La DGT recomana portar sempre els animals amb un sistema de retenció adequat, com arnesos, transportin o separadors d’habitacle, i evitar col·locar objectes al seu costat perquè podrien sortir disparats en cas d’accident. També aconsella fer aturades cada dues hores, mantenir una bona ventilació i no deixar mai la mascota dins del cotxe quan fa calor. A més, insisteix que cal acostumar l’animal des de petit a viatjar ben subjecte. En la mateixa línia, la RACE subratlla que transportar bé qualsevol animal no és una qüestió de comoditat, sinó de seguretat: si no viatja correctament protegit, no només posa en risc la seva vida i la dels ocupants, sinó que el conductor s’exposa a sancions importants.

