Des de l’abril del 2026, viatjar amb el teu gos o gat per la UE exigeix tenir la documentació al dia
La UE aplica des del 22 d’abril del 2026 el nou marc actualitzat per als desplaçaments no comercials de mascotes, amb el passaport europeu, el microxip i la vacuna de la ràbia com a peces clau
La Unió Europea ha activat des del 22 d’abril del 2026 l’actualització de les normes sanitàries per viatjar amb gossos, gats i també fures entre països comunitaris. L’objectiu és reforçar el control dels moviments d’animals, prevenir la transmissió de malalties com la ràbia i l’equinococcosi, i unificar criteris entre estats membres per evitar buits legals i facilitar les comprovacions frontereres i veterinàries. La clau és que el sistema no neix de zero: el passaport europeu per a animals de companyia ja era obligatori per moure’s dins la UE, però ara les regles s’actualitzen dins del nou marc de salut animal comunitari.
Què haurem de fer a partir d’ara per viatjar amb la mascota
Per viatjar dins la UE amb la teva mascota, caldrà portar un passaport europeu vàlid, que inclou el codi del microxip o tatuatge admissible, les dades del propietari, l’historial veterinari i la validació del veterinari autoritzat. A més, l’animal haurà d’estar vacunat contra la ràbia i, si és la primera vacuna, s’hauran d’esperar almenys 21 dies abans del viatge; en general, tampoc no podrà viatjar abans de les 12 setmanes d’edat per rebre aquesta primera vacunació. En alguns destins concrets, com Finlàndia, Irlanda, Malta, Noruega i Irlanda del Nord, també s’exigeix tractament contra la tènia Echinococcus multilocularis. Si no es compleixen aquests requisits, l’animal pot ser rebutjat, retornat, posat en quarantena o sotmès a altres controls per part de les autoritats.
A efectes pràctics, per a moltes famílies d’Espanya el canvi serà limitat perquè bona part dels gossos i gats que ja viatgen a Europa disposen de microxip, vacunació i passaport europeu expedit pel veterinari. El que canvia és que, a partir d’ara, caldrà revisar encara més la documentació abans de sortir: comprovar que la vacuna continua vigent, que el passaport està correctament emplenat i que el país de destinació no demana requisits addicionals. En resum, la nova etapa no obliga tant a fer tràmits nous com a tenir-los perfectament actualitzats abans de travessar la frontera amb la mascota.
