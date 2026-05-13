El càncer ja és una de les grans amenaces per a gossos i gats
L’envelliment de les mascotes dispara els tumors i deixa al descobert un problema creixent de diagnòstic veterinari
El càncer ja no és només una de les grans preocupacions de salut entre les persones. L’envelliment de gossos i gats ha convertit els tumors en una de les causes més freqüents de mortalitat també entre les mascotes. Els animals viuen més anys, reben més cures i arriben a edats en què augmenta el risc de desenvolupar malalties associades a l’envelliment, entre elles els diferents tipus de càncer.
El veterinari José Rodríguez Torres, investigador de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, ho resumeix amb una frase clara: «A escala poblacional, representa una problemàtica similar a la que representa per als humans». Rodríguez Torres és un dels principals autors de la base de dades més gran del món sobre tumors canins i felins, amb més d’un milió de registres, creada juntament amb el Grup de Ciència de Dades Veterinàries de la Universitat de Liverpool, al Regne Unit.
Un de cada quatre gossos i gats desenvoluparà algun càncer
Les dades mostren l’abast del problema. Segons l’Associació Americana de Medicina Veterinària, almenys un de cada quatre gossos i gats desenvoluparà algun tipus de càncer al llarg de la seva vida. En els gossos, els tumors són responsables de prop del 47% de les morts. En els gats, representen al voltant del 32% de les defuncions, segons la Societat Veterinària del Càncer.
Aquestes xifres situen el càncer com un problema central en la salut animal. No es tracta només de casos puntuals o excepcionals, sinó d’una realitat cada vegada més freqüent a les consultes veterinàries. L’augment de l’esperança de vida de les mascotes ha fet emergir malalties que abans passaven més desapercebudes o no arribaven a diagnosticar-se.
Els tumors que es veuen són els que més es diagnostiquen
Rodríguez Torres, doctor en Ciències Veterinàries, va fer la seva tesi doctoral en Epidemiologia del Càncer Caní a les Canàries. En el treball de l’equip que ha creat el registre mundial de tumors en mascotes hi figura també un article seu titulat Epidemiologia de quatre tumors canins principals al Regne Unit: informació d’un registre nacional de patologia amb perspectives d’oncologia comparativa.
L’investigador explica que, en gossos, els tumors més diagnosticats a escala global són els lipomes, tumors de cèl·lules grasses, i els mastocitomes, tumors de mastòcits. En gats, són més freqüents els carcinomes de cèl·lules escamoses i els limfomes. Per sexe, els tumors de mama també són «força freqüents» tant en gosses com en gates.
Però aquesta fotografia té una limitació important. «Els qui ens dediquem a estudiar l’epidemiologia hem d’assumir sempre un problema d’infradiagnòstic. Hem d’assumir que en medicina veterinària no tots els tumors es diagnostiquen», adverteix Rodríguez Torres.
El gran forat del diagnòstic veterinari
El problema és que molts tumors en mascotes no arriben mai a detectar-se. En medicina humana, quan els metges ho determinen, els tumors s’extirpen, s’analitzen i es comuniquen als serveis d’epidemiologia de salut pública. A més, per a tumors que no es veuen, com els de pròstata, recte o mama en estadis inicials, hi ha programes de detecció precoç.
En medicina veterinària, la situació és diferent. Rodríguez Torres ho explica així: «Normalment, els tumors que no es veuen a simple vista no se solen diagnosticar. Per això, els més diagnosticats són els de pell o els de mama. No perquè sapiguem del cert que són els més freqüents, sinó perquè es fan visibles i el tutor de l’animal els pot veure a simple vista».
Això significa que els registres veterinaris reflecteixen sobretot els tumors que el propietari pot notar: bonys a la pell, masses visibles o alteracions evidents. Els tumors interns, en canvi, poden quedar ocults fins a fases avançades o no ser diagnosticats mai.
El cost econòmic també pesa
El segon gran motiu de l’infradiagnòstic són les limitacions econòmiques. El mateix investigador admet que el tutor de l’animal pot no poder assumir una cirurgia per extirpar el tumor, l’anàlisi posterior o altres proves veterinàries. En aquests casos, hi ha tumors que simplement no s’extirpen i, per tant, tampoc no s’analitzen.
El registre creat pels investigadors vol reduir aquesta manca d’informació. «És important precisament perquè intentem minimitzar l’impacte d’aquesta falta d’informació. Certament, continuem sense poder saber del cert quants tumors desenvolupen els nostres gossos i gats, però tenim eines, com la xarxa SAVSNET, que ens permeten treballar amb una enorme quantitat de dades, big data, a escala nacional», explica Rodríguez Torres.
Per què estudiar el càncer animal pot ajudar també les persones
El càncer en gossos i gats no només preocupa per la salut de les mascotes. També pot aportar informació útil per entendre millor alguns tumors en humans. Rodríguez Torres recorda que el càncer és «una malaltia, o més aviat un conjunt de malalties, de base genètica» i que una part d’aquesta genètica és compartida entre les persones i els animals de companyia.
L’investigador ho planteja així: «Si esbrinem quins mecanismes genètics i quins gens estan implicats en l’aparició d’un cert tipus de càncer en un gos, aquest coneixement podria ser útil, en més o menys mesura, per saber més coses sobre aquest mateix càncer en persones».
La connexió no és només genètica. També és ambiental. Les mascotes comparteixen casa, entorn i hàbits amb els humans. Rodríguez Torres ho expressa amb una frase molt gràfica: «Els nostres gossos i gats beuen la mateixa aigua que nosaltres, respiren el mateix aire i pateixen trastorns crònics que predisposen al càncer, com el sedentarisme i l’obesitat».
El fum del tabac, l’obesitat i l’entorn compartit
L’entorn pot influir en l’aparició del càncer tant en animals com en persones. Entendrecom am determinats factors ambientals afavoreixen tumors en gossos i gats pot donar pistes sobre com reduir riscos també en humans.
Rodríguez Torres posa un exemple concret: «El fum del tabac és un factor de risc de càncer de pulmó, tant en humans com en gats». La frase reforça una idea central: les mascotes poden actuar com a sentinelles d’allò que passa en l’ambient que comparteixen amb les persones.
El sedentarisme, l’obesitat, la qualitat de l’aire, l’aigua o l’exposició a determinades substàncies formen part d’aquest escenari compartit. Per això, el càncer animal també interessa a la investigació comparada i a l’oncologia que estudia els punts de contacte entre espècies.
L’esterilització i el risc de càncer
Les primeres anàlisis del gran registre de tumors en què ha participat José Rodríguez Torres també han obert el debat sobre la relació entre esterilització i certs tipus de càncer. L’investigador explica que, en medicina veterinària, s’ha observat «una associació positiva» entre l’esterilització i els diferents tipus de càncer estudiats.
«Hi ha una associació positiva entre l’esterilització i els diferents tipus de càncer investigats i es manté, fins i tot, quan comparem animals dins de la mateixa franja d’edat, cosa que ens diu que l’efecte no s’explica simplement perquè els gossos castrats siguin més grans», assenyala.
Ara bé, el mateix investigador matisa que aquesta relació s’ha d’interpretar amb prudència. «També és veritat, com diem al nostre article, que, almenys a Anglaterra, els gossos castrats solen visitar més el veterinari que els que no ho estan, la qual cosa també podria explicar en part les troballes observades».
La decisió s’ha de prendre amb el veterinari
Rodríguez Torres recorda que els òrgans sexuals no tenen només una funció reproductiva. «És clar que els òrgans sexuals —testicles i ovaris— no només tenen finalitats reproductives, ja que produeixen hormones que tenen papers molt rellevants en la fisiologia normal dels animals —tant la nostra com la de les nostres mascotes— i, per tant, eliminar aquests òrgans mitjançant la castració pot tenir conseqüències negatives a llarg termini», afirma.
Per això, l’investigador demana abordal'esterilitzacióió de gossos i gats amb criteri veterinari i no a partir de consells informals. «El que és correcte i sensat és abordar el tema de l’esterilització d’una manera àmplia i assossegada amb el nostre veterinari i no amb altres tutors del parc o amb el dependent de la botiga on comprem el pinso. Però en termes de salut animal, el nostre veterinari és la persona més autoritzada per aconsellar-nos», conclou.
El missatge final és clar: el càncer en mascotes és una realitat creixent, condicionada per l’envelliment, l’entorn, la genètica i també per les limitacions del diagnòstic. Els gossos i gats viuen més, però això obliga a mirar la seva salut amb més precisió. I el registre impulsat per la Universitat de Las Palmas de Gran Canària i la Universitat de Liverpool vol posar dades a un problema que fins ara, massa sovint, només es veia quan el tumor ja era visible.
