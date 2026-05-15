Mascotes abans que nens: el negoci que ja mou 5.770 milions a Espanya
El sector creix amb menys fills a les llars i més despesa en gossos i gats
Les mascotes a Espanya ja formen part del centre de moltes famílies. El país supera els 30 milions d’animals domèstics, amb uns 9,29 milions de gossos, i el sector s’ha convertit en un gran negoci: factura 5.770 milions d’euros, creix un 8,3% i dona feina directa a unes 75.000 persones.
Aquest auge coincideix amb una natalitat cada vegada més baixa i amb llars més petites, més persones vivint soles i una maternitat o paternitat més tardana. No es tracta només de tenir un animal a casa: molts propietaris ja consideren el gos o el gat com un membre més de la família.
Quant gastem en les mascotes
Tenir una mascota també és una despesa important. Segons els estudis del sector, el cost anual pot anar dels 500 als 1.000 euros, però altres càlculs eleven la factura fins als 1.131 euros l’any per un gos i prop de 986 euros per un gat.
La partida principal és l’alimentació per a mascotes. El mercat del menjar animal supera els 2.050 milions d’euros a Espanya. Fa uns anys, la despesa mensual podia rondar els 25 euros per animal; ara se situa sovint entre 40 i 60 euros, i pot pujar més quan es trien dietes naturals, personalitzades o gurmet.
Els gossos són les mascotes més habituals, seguits dels gats. També hi ha llars amb ocells, tortugues, peixos, hàmsters i altres petits animals, però el gran negoci es concentra sobretot en gossos i gats, que acumulen la major part de la despesa en menjar, veterinaris, assegurances i accessoris.
Un negoci cada vegada més prèmium
Les empreses han vist clar que el vincle emocional amb els animals mou diners. Ja no venen només pinso o joguines. Ara ofereixen productes prèmium per a mascotes, menjar natural, snacks saludables, collars intel·ligents, llits especials, assegurances, plans veterinaris, perruqueries, guarderies, residències i serveis de turisme pet-friendly.
El sector veterinari també creix amb força. Les revisions, vacunes, tractaments i intervencions poden elevar molt la despesa anual. A això s’hi afegeixen les assegurances, que poden anar de pòlisses bàsiques de responsabilitat civil a plans de salut animal molt més cars.
El canvi de fons és cultural. Les mascotes ocupen un lloc cada vegada més important en la vida quotidiana i moltes decisions de consum ja es prenen pensant en elles: quin menjar comprar, on anar de vacances, quin hotel reservar o quina assegurança contractar.
Aquest vincle ha obert un mercat enorme. Start-ups d’alimentació natural, clíniques veterinàries, asseguradores, cadenes de botigues, plataformes de viatges i grans empreses alimentàries competeixen per una despesa que no deixa de créixer. En una societat amb menys fills i més animals de companyia, cada necessitat del gos o del gat s’ha convertit en una nova oportunitat de negoci.
