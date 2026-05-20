Tenir gos a Espanya: l’obligació que es va anunciar fa tres anys i encara no s’aplica
La formació prometia canviar la tinença responsable, però continua pendent de desplegar-se
El famós carnet per tenir gos va ser una de les mesures que més debat va generar quan es va aprovar la Llei de Benestar Animal. Molts propietaris van entendre que haurien de treure’s una mena de permís obligatori per poder conviure amb el seu animal, però la realitat, tres anys després, és diferent: la norma ho contempla, però encara no s’ha desplegat del tot.
La Llei 7/2023 estableix que les persones titulars o responsables d’un gos hauran de fer un curs de tinença responsable. Aquesta formació havia de servir per garantir uns coneixements mínims sobre cura dels animals, convivència, salut, educació i obligacions legals. A més, la llei preveu que sigui gratuït i amb validesa indefinida, és a dir, que no s’hauria de repetir periòdicament.
Per què encara no s’exigeix?
El problema és que el curs continua pendent de desenvolupament reglamentari. Això vol dir que encara falta concretar qüestions bàsiques: quin serà el temari, quant durarà, com s’haurà d’acreditar, si es farà en línia o presencialment i quan començarà a exigir-se de manera real.
Per aquest motiu, ara mateix no hi ha una plataforma estatal plenament operativa ni s’estan imposant sancions generals als propietaris que no han fet el curs. L’obligació existeix sobre el paper, però encara no s’ha materialitzat en la vida quotidiana de la majoria de persones que tenen gos a Espanya.
Què diu exactament la llei?
La Llei de Benestar Animal vol impulsar una convivència més responsable i reduir problemes com l’abandonament animal, els conflictes veïnals o les conductes derivades d’una manca d’informació bàsica sobre els gossos.
Per això, la norma planteja aquesta formació no com un examen complicat o restrictiu, sinó com una eina perquè els propietaris coneguin millor què implica tenir un animal a casa. Tot i això, la mesura va generar polèmica: alguns la consideren una càrrega burocràtica innecessària, mentre que entitats animalistes creuen que pot quedar curta.
Afectarà els qui ja tenen gos?
Aquest és un dels punts que encara no està del tot aclarit. La llei no diferencia de manera precisa entre els nous propietaris i les persones que ja tenien gos abans de l’entrada en vigor de la norma. Per tant, serà el futur reglament el que haurà de determinar com s’aplicarà aquesta obligació.
De moment, el conegut com a carnet per tenir gos continua en una mena de llimbs: està previst a la llei, però encara no és una exigència real i generalitzada per als propietaris.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut