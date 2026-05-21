Els animals més intel·ligents del planeta
Aquestes són les 6 espècies més sorprenents
Durant molts anys, hem pensat que la intel·ligència era una característica gairebé exclusiva dels humans. Però la ciència ha anat demostrant que molts animals són capaços de resoldre problemes, comunicar-se, aprendre i fins i tot mostrar emocions complexes.
La intel·ligència animal no obstant això no és igual en totes les espècies. Alguns destaquen per la memòria, altres per la capacitat social, i alguns sorprenen per habilitats que semblen impossibles. El més curiós és que, com més estudiem els animals, més descobrim que molts són molt més sofisticats del que imaginàvem.
Els dofins: comunicació i consciència
Els dofins són considerats des de fa temps uns dels animals més intel·ligents del món. Tenen cervells molt desenvolupats i una vida social extremadament complexa. Es comuniquen amb sons i xiulets, cooperen entre ells i poden aprendre comportaments nous amb gran rapidesa. Alguns estudis indiquen que fins i tot són capaços de reconèixer-se davant d’un mirall, una habilitat que només tenen poques espècies. També s’han observat casos de dofins ajudant individus ferits o protegint persones davant de taurons.
Els ximpanzés i altres grans simis
Els grans simis són probablement els animals que més s’assemblen als humans en alguns aspectes de comportament. Els ximpanzés poden fabricar eines, recordar seqüències complexes i aprendre observant altres membres del grup. Alguns experiments han demostrat que tenen una memòria visual extraordinària.
També poden mostrar emocions com empatia, frustració o alegria. Els orangutans, per exemple, són molt hàbils resolent problemes i adaptant-se a situacions noves.
Els corbs: genis amb plomes
Les aus no sempre han estat considerades especialment intel·ligents, però els corbs han canviat aquesta idea completament. Són capaços d’utilitzar eines, recordar cares humanes i planificar accions futures. Alguns experiments han demostrat que poden resoldre problemes que requereixen diversos passos seguits.
Fins i tot hi ha casos documentats de corbs deixant nous sobre carreteres perquè els cotxes les trenquin. El més sorprenent és que el cervell d’un corb és molt més petit que el d’un primat, però això no impedeix comportaments molt avançats.
Els pops: intel·ligència sota l’aigua
Els pops són un dels casos més fascinants del regne animal. Tenen un sistema nerviós molt diferent del nostre i una gran part de les seves neurones es troben als tentacles. Tot i això, són capaços de resoldre laberints, obrir recipients i aprendre observant. A més, molts mostren comportaments curiosos i exploratoris.
Els científics encara intenten entendre com funciona exactament la seva intel·ligència, perquè és molt diferent de la dels mamífers.
Els elefants i la memòria
La famosa expressió “tenir memòria d’elefant” no és casualitat. Els elefants poden recordar rutes, punts d’aigua i altres individus durant molts anys. També tenen estructures socials complexes i mostren conductes que alguns investigadors relacionen amb el dol i l’empatia. Hi ha casos d’elefants ajudant cries atrapades o reaccionant davant la mort d’un membre del grup.
Els gossos entenen més del que sembla
Els gossos conviuen amb humans des de fa milers d’anys, i aquesta relació ha influït molt en la seva capacitat social. Poden interpretar gestos, expressions facials i ordres complexes. Alguns arriben a entendre centenars de paraules. La seva intel·ligència, però, està especialment relacionada amb la cooperació i la comunicació amb les persones.
La ciència continua descobrint comportaments sorprenents en animals que abans es consideraven simples.
Peixos que reconeixen cares, ocells que fan servir eines o rates capaces d’ajudar altres individus mostren que la intel·ligència animal és molt més àmplia del que es pensava. Potser el més interessant de tot és que, com més observem la natura, més difícil és marcar una línia clara entre la intel·ligència humana i la de la resta d’animals.
