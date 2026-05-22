Alerta si viatges amb el teu gos: la UE endureix els controls i exigeix papers en regla
Microxip, ràbia i passaport europeu són imprescindibles
Viatjar amb el gos, el gat o la fura per Europa ja no és només posar l’animal al cotxe, agafar la corretja i marxar. La Unió Europea ha actualitzat les normes per als desplaçaments no comercials d’animals de companyia amb un objectiu clar: millorar la traçabilitat, reforçar el control sanitari i combatre el tràfic il·legal de mascotes. Els canvis s’apliquen des del 22 d’abril del 2026 i afecten sobretot els viatges entre països de la UE o l’entrada a la Unió des de països tercers.
Quina normativa regula aquests canvis?
La nova regulació queda recollida en el Reglament Delegat (UE) 2026/131 de la Comissió, de 20 de gener del 2026, que completa el Reglament (UE) 2016/429 sobre sanitat animal. Aquest nou marc substitueix el sistema transitori vinculat a l’antic Reglament (UE) 576/2013, que havia regulat fins ara els desplaçaments no comercials de mascotes i que va deixar d’aplicar-se transitòriament el 21 d’abril del 2026.
El canvi no suposa començar de zero, però sí actualitzar i reforçar requisits que ja existien. La Comissió Europea remarca que es mantenen els elements principals del sistema, però amb més precisió en la identificació, els documents i les normes sanitàries.
Què cal per viatjar amb un gos, gat o fura?
A partir d’ara, per moure un animal de companyia dins de la UE cal complir tres requisits bàsics. L’animal ha de portar un microxip homologat —o un tatuatge llegible fet abans del 3 de juliol del 2011—, ha d’estar vacunat contra la ràbia i ha de disposar d’un passaport europeu per a animals de companyia quan el viatge sigui entre països de la UE.
A més, el viatge ha de ser realment particular: no pot tenir una finalitat comercial, no pot implicar una venda ni un canvi de propietari, i l’animal ha d’anar acompanyat del seu amo o sota la seva responsabilitat directa. També hi ha un límit general de cinc animals per desplaçament no comercial.
La vacuna contra la ràbia, sense excepcions
Un dels punts més importants és la vacuna contra la ràbia. Segons el Ministeri d’Agricultura, per entrar a Espanya amb gossos, gats o fures des d’un altre país de la UE, l’animal ha d’estar identificat i vacunat amb una vacuna vàlida. No s’autoritza l’entrada d’animals menors de 15 setmanes que encara no puguin tenir una vacunació vàlida contra la ràbia.
La raó és que l’edat mínima per vacunar és de 12 setmanes i, perquè la vacuna sigui vàlida, han de passar almenys 21 dies des de la inoculació. Per tant, viatjar amb cadells massa petits pot quedar fora de la normativa.
El passaport europeu: què inclou?
El passaport europeu per a mascotes és el document clau per moure’s entre països de la UE. Només s’expedeix per a gossos, gats i fures, i el pot tramitar qualsevol veterinari autoritzat. Inclou la descripció de l’animal, el codi del microxip o del tatuatge, l’historial sanitari —com la vacuna antiràbica—, les dades del propietari i les dades del veterinari que l’ha expedit.
Aquest passaport és vàlid mentre la informació sanitària estigui al dia. La Comissió Europea també ha aclarit que els animals ja identificats correctament i els passaports expedits segons el sistema anterior continuen sent vàlids, de manera que no cal renovar-los automàticament només pel canvi normatiu.
Atenció si viatges a Irlanda, Malta, Finlàndia, Noruega o Irlanda del Nord
Hi ha països amb requisits addicionals. Si viatges amb el teu gos a Finlàndia, Irlanda, Malta, Noruega o Irlanda del Nord, cal aplicar-li un tractament contra la tènia Echinococcus multilocularis entre 24 i 120 hores abans del viatge. Aquest tractament ha de quedar registrat en la documentació sanitària de l’animal.
I si vens de fora de la UE?
Quan el viatge és des d’un país de fora de la UE, les exigències poden ser més estrictes. En aquests casos pot caldre un certificat zoosanitari de la UE, expedit per un veterinari oficial del país d’origen com a màxim deu dies abans de l’arribada. També pot ser necessària una prova d’anticossos de la ràbia, segons el país de procedència.
La recomanació és clara: abans de viatjar, cal revisar les normes del país de destinació i passar pel veterinari amb temps. No portar el microxip, la vacuna contra la ràbia o el passaport europeu per a mascotes en regla pot acabar amb l’animal retingut, retornat al país d’origen o sotmès a quarantena.
