La fruita prohibida per als gossos que no els has de donar mai, encara que sembli inofensiva
Tot i que moltes fruites són segures per als gossos, n’hi ha una en concret que no els has de donar, ja que pot provocar problemes greus de salut
Patricia Páramo
L’alimentació dels gossos ha canviat molt en els últims anys. Cada vegada més famílies es preocupen per saber què mengen les seves mascotes. Encara que el pinso, el menjar humit formulat o les dietes pautades per un veterinari continuen sent la base d’una nutrició equilibrada, molts propietaris busquen petits extres que aportin varietat, hidratació i una experiència diferent per a l’animal. Aquí és on apareix una pregunta cada vegada més freqüent: els gossos poden menjar fruita?
La resposta és sí, però amb matisos importants. Els gossos poden prendre determinades fruites com a complement puntual, mai com a substitut de la seva dieta principal. La clau és triar bé, oferir quantitats moderades, retirar pinyols, llavors o parts dures, i observar com digereix l'aliment l’animal. No tots els gossos toleren igual la fruita i alguns, especialment si tenen diabetis, sobrepès, problemes digestius, al·lèrgies o malalties renals, han d’evitar aquests premis llevat d’indicació veterinària.
Fruites per a gossos
A partir d’aquí, les fruites s’han convertit en una alternativa popular a les llaminadures industrials. Són fresques, fàcils de preparar i, en molts casos, poden agradar fins i tot més per la seva textura, olor i sabor dolç. Això no vol dir que hi hagi una única “fruita preferida” per a tots els gossos: alguns es tornen bojos per la poma cruixent, altres prefereixen el plàtan, i molts gaudeixen especialment amb la síndria en dies de calor. La veterinària María Vetican destaca diverses opcions que poden formar part d’aquests premis saludables si es donen amb prudència.
Poma i síndria
La poma és una de les fruites més còmodes per començar. Es pot tallar a trossets petits, retirant sempre el cor i les llavors, i donar-la com a snack ocasional. La seva textura ferma afavoreix la masticació i pot resultar entretinguda per al gos, tot i que no substitueix la higiene dental ni les revisions veterinàries.
La síndria, per la seva banda, sol ser una de les preferides quan pugen les temperatures i és, segons l’experta, “una bomba d’hidratació dolça i refrescant”. Per donar-la de manera segura, convé retirar la pell i les llavors, servir-la en porcions petites i evitar excessos, perquè encara que conté molta aigua també aporta sucres naturals.
Fruits vermells
Maduixes, gerds i nabius són petits, fàcils de dosificar i solen funcionar bé com a premi durant l’entrenament o com a complement ocasional al bol. La veterinària els defineix com a fruits “carregats d’antioxidants”, una característica que explica la seva popularitat en moltes recomanacions d’alimentació complementària.
Això sí, no s’han de donar en grans quantitats ni en versions processades, ensucrades, en almívar o dins de postres humanes. L’ideal és rentar-los bé i oferir-los frescos, sencers si són petits o tallats si la mida del gos ho requereix.
Plàtan i mango
El plàtan és una altra fruita molt acceptada per molts gossos, però requereix més moderació. Segons l’experta, “és sobretot una font d’energia”, aporta potassi i “pot ajudar amb problemes digestius”. La veterinària aconsella donar-lo “menys madur o al punt” abans que molt madur, i sempre en quantitat controlada pel seu contingut en sucre.
El mango també es pot incloure a la llista de fruites aptes, però amb preparació prèvia. L’experta recomana donar-lo “madur i sense pinyol”. El pinyol del mango s’ha de retirar sempre perquè pot provocar ennuegament, obstruccions o molèsties digestives. A més, pel seu sabor dolç, és millor reservar-lo per a moments puntuals.
Fruites prohibides
L’advertència més important arriba amb les fruites prohibides. Tot i que els gossos poden menjar moltes fruites, no totes són segures. Els raïms i les panses s’han d’evitar completament. Els experts adverteixen que poden ser verinosos per als gossos i causar problemes digestius i fins i tot insuficiència renal en casos greus; a més, la quantitat tòxica pot variar molt d’un animal a un altre, de manera que no existeix una dosi segura.
