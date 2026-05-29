La llei que no protegeix tots els animals: els grans exclosos del benestar animal
La norma se centra en mascotes i animals en captivitat, però deixa fora sectors sencers
La Llei de benestar animal va néixer per ordenar i reforçar la protecció dels animals a Espanya, però una de les grans confusions que encara genera és pensar que afecta tots els animals de la mateixa manera. No és així. La Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals se centra sobretot en els animals de companyia i els animals silvestres en captivitat, mentre que deixa fora diversos grups vinculats a la ramaderia, la caça, la tauromàquia, la investigació, l’esport o determinades activitats professionals.
La norma es va impulsar per crear un marc comú a tot l’Estat, fomentar la tinença responsable, combatre l’abandonament animal, perseguir el maltractament i regular qüestions com la identificació, la cria, la venda, l’adopció o les condicions de vida dels animals que conviuen amb les persones. També responia a la necessitat d’ordenar una legislació molt desigual entre comunitats autònomes i d’afrontar problemes com el comerç il·legal d’animals de companyia.
Ara bé, el text legal no inclou tots els animals dins del mateix paraigua. Alguns queden exclosos perquè ja tenen normativa pròpia; d’altres, perquè formen part d’activitats econòmiques, professionals, científiques, esportives o culturals regulades per altres lleis. Aquesta és, precisament, una de les parts més polèmiques de la llei.
Animals de producció
Els animals de producció són un dels grans grups exclosos. Aquí hi entren les vaques, els porcs, les gallines, les ovelles, les cabres, els conills de granja, els pollastres d’engreix o els peixos d’aqüicultura. Són animals criats, mantinguts o utilitzats per obtenir aliments, llana, pell o altres productes agrícoles i ramaders.
El motiu de l’exclusió és que aquests animals ja estan regulats per normativa específica sobre explotacions ramaderes, transport, sacrifici i sanitat animal. Això no vol dir que quedin sense protecció, sinó que no s’aplica el règim general de la Llei de benestar animal pensat per a mascotes i animals en captivitat.
Animals utilitzats en la tauromàquia
Els toros de lídia, els novells i altres animals utilitzats en espectacles taurins també queden fora de la llei. La tauromàquia manté una regulació pròpia estatal i autonòmica, i aquesta exclusió va ser una de les més controvertides durant el debat públic de la norma.
Les associacions animalistes han criticat especialment aquest punt perquè consideren que deixa fora una activitat on hi ha patiment animal. En canvi, els defensors de l’exclusió argumenten que els espectacles taurins ja disposen d’un marc legal específic.
Animals d’experimentació científica
La llei tampoc inclou els animals utilitzats en experimentació científica, investigació, docència o assajos. En aquest grup hi poden entrar ratolins de laboratori, rates, conills d’assaig, cobais o primats utilitzats en determinats projectes científics.
La raó és que aquests animals es regeixen per normes pròpies sobre experimentació animal, protocols bioètics i controls vinculats a la recerca. La seva exclusió de la Llei de benestar animal no implica absència de regulació, sinó que el seu ús queda sotmès a una normativa específica.
Animals silvestres en llibertat
Els animals silvestres en llibertat, com llops, senglars, cérvols, guineus o aus salvatges, també queden fora del nucli principal de la llei. La norma se centra en animals domèstics i en animals silvestres mantinguts en captivitat, no en fauna que viu en el medi natural.
La protecció d’aquests animals depèn sobretot de les lleis de biodiversitat, conservació, patrimoni natural i caça. Per això, un animal salvatge lliure no es regula de la mateixa manera que un gos, un gat, una fura o un animal silvestre mantingut en captivitat.
Gossos de caça, canilles i animals auxiliars de caça
Els gossos de caça, les canilles i altres animals auxiliars de caça van quedar fora de la llei després d’un dels debats més intensos de la tramitació parlamentària. Aquesta exclusió va generar una forta polèmica perquè moltes entitats animalistes reclamaven que fossin protegits igual que la resta de gossos.
El motiu és que aquests animals estan vinculats a una activitat cinegètica regulada per normativa específica, tant estatal com autonòmica. Tot i això, continuen protegits davant el maltractament animal pel Codi Penal i per altres normes aplicables.
Gossos pastors, de rescat, policials i militars
La llei també deixa fora determinats animals utilitzats en activitats professionals concretes. És el cas dels gossos pastors, els gossos de rescat, els gossos policia, els gossos militars o altres animals que treballen amb una persona responsable en un entorn professional o laboral.
L’exclusió respon al fet que aquests animals tenen una funció de treball i estan sotmesos a protocols i normes pròpies del sector en què actuen. No es consideren mascotes en el sentit general de la llei, encara que puguin tenir també un vincle estret amb les persones que els cuiden o entrenen.
Aus de falconeria i animals de treball específic
Les aus de falconeria, com els falcons, i altres animals auxiliars utilitzats en activitats regulades específiques tampoc entren plenament dins l’àmbit general de la llei. En alguns casos, aquestes aus es fan servir en control ambiental, activitats agrícoles o pràctiques tradicionals regulades.
El motiu és similar al d’altres exclusions: no es tracta d’animals de companyia en sentit estricte, sinó d’animals vinculats a una activitat concreta que ja té normes pròpies.
Animals utilitzats en activitats esportives regulades
Determinats animals vinculats a activitats esportives regulades també queden fora de l’aplicació general de la llei. Aquí s’hi poden incloure cavalls de competició, llebrers de curses o animals utilitzats en disciplines reconegudes per federacions esportives.
Aquests casos queden exclosos perquè formen part d’un àmbit esportiu reglamentat, amb normes específiques sobre ús, competició, transport i condicions de participació. Aquest punt també ha estat qüestionat per entitats que consideren que alguns d’aquests animals poden estar exposats a situacions de risc o explotació.
A qui protegeix realment la llei?
La Llei de benestar animal protegeix principalment els gossos, els gats, les fures, els animals de companyia i els animals silvestres mantinguts en captivitat. També regula l’abandonament, la venda, la cria, la identificació, el sacrifici, la tinença responsable i l’ús d’animals en espectacles o continguts audiovisuals.
La gran polèmica és que moltes de les activitats on les entitats animalistes veuen més risc de patiment han quedat fora del nucli principal de la norma. Per això, la llei va representar un pas important en la protecció dels animals de companyia, però també va obrir un debat que continua viu: per què uns animals queden protegits per aquesta norma i d’altres depenen d’un marc legal diferent?
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia