Quan el teu gos et rep com una estrella del rock, potser no és felicitat
Els veterinaris alerten que una benvinguda massa intensa pot amagar ansietat
Moltes vegades interpretem el comportament dels gossos amb ulls humans. Si ens salten a sobre, borden, mouen la cua sense parar o sembla que no puguin contenir l’emoció quan arribem a casa, tendim a pensar que estan simplement feliços de veure’ns. Però els experts recorden que no tot el que sembla alegria ho és.
Els gossos són animals socials, afectuosos i molt vinculats als seus amos. És normal que vulguin saludar quan algú torna a casa, però el problema apareix quan aquesta reacció és desmesurada. Una benvinguda amb molts lladrucs, salts, nerviosisme o fins i tot pipí pot indicar que l’animal no ha viscut bé l’absència i que ha patit ansietat per separació.
Aquest és el cas concret que assenyalen els veterinaris: molts propietaris veuen aquesta efusivitat com una prova d’amor, quan en realitat pot ser un senyal d’estrès. El gos no només celebra el retorn del seu amo, sinó que allibera tota la tensió acumulada durant el temps que ha estat sol.
Aquesta situació pot afectar especialment els animals més grans. En gossos d’edat avançada, els pics d’excitació i estrès poden provocar una sobrecàrrega al cor i augmentar el risc de problemes cardiovasculars. Per això, els especialistes recomanen no reforçar aquestes escenes amb salutacions exagerades.
La solució implica canviar algunes rutines. Els veterinaris aconsellen fer comiats breus, tranquils i sense dramatismes abans de marxar de casa. També recomanen evitar entrades massa emocionals quan tornem, perquè això pot alimentar la incertesa del gos i fer que visqui cada sortida com un moment preocupant.
Amb el pas de les setmanes, aquests petits canvis poden ajudar a reduir l’estrès caní i fer que l’animal estigui més tranquil quan es queda sol. La clau és entendre que estimar un gos també vol dir aprendre a llegir millor els seus senyals, encara que de vegades no vulguin dir exactament el que nosaltres pensem.
