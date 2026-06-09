El misteriós company de ruta d’un ciclista a Vigo
«Pochito», s’ha fet viral a TikTok després d’aparèixer en plena carretera
No era una escena habitual en una carretera qualsevol. Un conductor circulava per San Miguel d'Oia, a Vigo, quan es va trobar amb una imatge difícil d’oblidar: un ciclista avançant tranquil·lament mentre, al seu costat, volava un lloro subjectat amb una corretja.
L’escena va ser gravada des d’un cotxe i publicada a TikTok per l’usuari @alexlibera. En el vídeo viral, es veu com l’au acompanya el ciclista durant la ruta, vola uns metres al seu costat i després torna a posar-se sobre la motxilla que l’home porta a l’esquena. La imatge ha sorprès milers d’usuaris i ha convertit el lloro en el protagonista inesperat del dia.
La persona que grava el vídeo no pot amagar la sorpresa. «Això és un ocell. No sé quin tipus d’ocell deu ser, però és fantàstic», comenta mentre segueix la curiosa escena des del vehicle. En un altre moment, fins i tot fa broma sobre la possibilitat que el ciclista estigui fent el Camí de Sant Jaume: «Crec que deu estar fent el Camí de Sant Jaume. Fantàstic a Galícia, a Vigo».
«Pochito», un vell conegut a la ciutat
El vídeo no va trigar a omplir-se de comentaris. Diversos usuaris van identificar el lloro com a «Pochito», una au que, segons expliquen veïns de la zona, ja és força coneguda en diferents punts de Vigo.
Alguns comentaris asseguren que «Pochito» és habitual a la plaça de la Minyoca, on els seus amos el deixen volar i l’au crida l’atenció de petits i grans. «És el rei de la plaça de la Minyoca», escriu una usuària. D’altres expliquen que el lloro s’apropa als nens, puja a les espatlles i torna amb els seus amos quan el criden.
També hi ha testimonis que apunten que els propietaris el porten fins i tot a la platja, on el deixen volar i el refresquen amb aigua. La imatge del ciclista amb el lloro a la carretera ha acabat reforçant la fama d’aquest animal, que ja era una petita celebritat local abans de fer el salt a les xarxes.
El cas s’ha convertit en una d’aquelles escenes insòlites que triomfen a internet en qüestió d’hores: un trajecte per carretera, un ciclista, un lloro anomenat «Pochito», i un vídeo de TikTok que ha posat Vigo al centre d’una història tan curiosa com inesperada.
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