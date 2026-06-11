Els ocells també es masturben: el descobriment que desmunta un vell mite sobre el captiveri
Un estudi de la Universitat d’Oxford conclou que aquesta conducta és natural, apareix en mascles i femelles i podria tenir un paper evolutiu
Els ocells també es masturben. Com passa amb les persones i amb altres animals, aquesta conducta forma part del seu comportament sexual i no seria només una resposta estranya al captiveri o a l’estrès de viure tancats. Això és el que conclou un nou estudi que ha analitzat 120 espècies d’aus i que obre una mirada diferent sobre una pràctica que, durant molt de temps, s’havia considerat una raresa o fins i tot un problema de conducta.
La investigació, publicada a la revista Ecology and Evolution, apunta que la masturbació en aus és molt més habitual del que es pensava. Els científics expliquen que pot anar acompanyada d’aletejos i vocalitzacions, i que apareix tant en exemplars que viuen en llibertat com en aus en captivitat. De fet, una de les conclusions més rellevants és precisament que aquesta pràctica és més freqüent en aus silvestres que no pas en animals tancats, cosa que desmunta el mite que fos només una conseqüència del confinament.
Mascles i femelles: una conducta més estesa del que es creia
L’estudi ha estat elaborat per investigadors de la Universitat d’Oxford, al Regne Unit, amb Chloe Heys i altres autors, i porta per títol The Evolution of Masturbation in Birds. El treball revisa registres de 120 espècies d’ocells i mostra que aquesta conducta no és exclusiva dels mascles.
Segons les dades analitzades, el 55% dels registres corresponien a mascles, però també hi havia una presència significativa de femelles, amb un 36% dels casos. Això indica que la masturbació forma part del repertori sexual de diferents aus i no es pot explicar només com una conducta masculina.
La recerca també observa que els exemplars joves i adults presenten taxes molt similars. Aquest detall és important perquè apunta que no es tracta només d’un comportament previ a la maduresa sexual, sinó d’una pràctica que pot aparèixer en diferents moments de la vida de l’animal.
Per què ho fan?
La gran pregunta és per què els ocells mantenen una conducta que consumeix temps, energia i, en el cas dels mascles, fins i tot esperma. Els autors plantegen diverses hipòtesis. Una possibilitat és que funcioni com una via de descàrrega davant d’una elevada excitació sexual. Una altra és que tingui algun valor adaptatiu relacionat amb la reproducció, la selecció posterior a la còpula o l’èxit reproductiu.
L’estudi també assenyala que la masturbació en ocells és més comuna en espècies amb sistemes d’aparellament indiscriminats o promiscus que no pas en aus monògames o amb vincles de parella més estables. Aquesta dada reforça la idea que la conducta podria tenir algun paper dins de les estratègies reproductives de determinades espècies.
Un estudi que desmunta mites
Durant anys, la masturbació en aus s’havia interpretat sovint com un senyal de malestar, una anomalia o una conseqüència directa del captiveri. Però el nou treball qüestiona aquesta lectura. Els investigadors han vist que apareix més en aus criades pels seus pares que en aus criades per humans, i també més en animals silvestres que en exemplars captius.
Això no vol dir que totes les aus ho facin ni que la conducta tingui sempre la mateixa funció. Però sí que obliga a mirar-la amb menys prejudicis. Segons els autors, no seria un «error» biològic, sinó una peça més dins la complexa vida sexual de les aus.
El descobriment incorpora així els ocells al grup d’animals en què s’han documentat pràctiques d’autosatisfacció sexual. La masturbació ja s’ha estudiat àmpliament en primats, inclosos els humans, i també s’ha observat en altres espècies. Ara, aquesta recerca mostra que les aus també formen part d’aquest mapa de comportaments sexuals naturals.
Més enllà de la curiositat, el resultat té implicacions per al benestar animal. Si la masturbació és una conducta natural en moltes espècies d’aus, no s’hauria d’interpretar automàticament com un problema de captivitat o com una desviació. El nou estudi convida, sobretot, a entendre millor el comportament dels animals sense projectar-hi mites humans ni explicacions simplistes.
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