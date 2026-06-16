L’aliment que pot ajudar el teu gat, però que molts amos no s’atreveixen a donar-li
Un veterinari alerta que pot ser beneficiós, però només si es dona ben cuinat i en quantitats molt petites
Quan pensem en l’alimentació dels gats, sovint ens venen al cap el pinso, el menjar humit, les llaunes, les llaminadures específiques per a felins o, en alguns casos, petits trossos de pollastre, gall d'indi o peix. Són els aliments més habituals, els que molts tutors tenen més controlats i els que semblen més segurs quan volem cuidar el nostre animal.
Però hi ha altres productes que tenim a casa i que potser mai ens hem atrevit a donar-los. Un d’ells és l’ou, un aliment que pot generar dubtes perquè forma part de la dieta humana, però que, segons el veterinari conegut com a JuanjoVet, també pot tenir beneficis per als gats si s’ofereix de la manera correcta.
La clau és no confondre un complement ocasional amb una base de la dieta. L’ou per als gats pot aportar nutrients interessants, però no substitueix el menjar complet que necessita un felí. Per això, el missatge de l’expert és clar: sí, els gats poden menjar ou, però no de qualsevol manera ni cada dia.
L’ou, un aliment inesperat amb beneficis per als gats
JuanjoVet ha explicat al seu canal de YouTube que els gats poden menjar ou sempre que estigui completament cuit i preparat de forma molt senzilla. Això vol dir sense sal, sense mantega, sense espècies, sense salses i sense excés d’oli. Pot ser ou bullit, remenat o cuinat d’una manera simple, però mai cru.
«Però compte, això no vol dir que hagis de començar a donar-li ou cada dia com si fos el seu menjar principal. I aquí és on moltíssima gent es confon, perquè una cosa és fer-lo servir com a premi ocasional i una altra de molt diferent és convertir-lo en part fixa de la seva dieta», adverteix el veterinari.
Aquesta és la part més important: l’ou pot ser beneficiós, però només com a complement puntual. Els gats són carnívors estrictes i necessiten una dieta adaptada a les seves necessitats. Un aliment aïllat, per bo que sigui, no conté tot el que el gat necessita per estar sa.
Per què pot ser bo donar ou al gat?
Segons JuanjoVet, l’ou té una composició interessant per als felins. La clara conté proteïna d’alta qualitat i el rovell aporta greixos saludables que poden beneficiar l’organisme del gat. A més, aquest aliment conté aminoàcids com la taurina, un nutrient essencial per a la seva salut.
«Els gats sense taurina poden tenir moltíssims problemes. Per això, com a tutors, hem d’aportar taurina al nostre gat dins de la seva alimentació», explica l’expert. La taurina en gats és fonamental per a la vista, el cor, el sistema immunitari i també la digestió.
Una deficiència d’aquest nutrient pot causar problemes greus de salut. Per això, en petites quantitats, l’ou pot ser un aliment interessant dins d’una dieta equilibrada i sempre com a premi ocasional.
L’ou també aporta omega-3, omega-6, vitamina A, vitamina D, vitamina B12 i minerals com el zinc, el ferro i el seleni. Són nutrients que poden ajudar l’organisme del gat, però sempre dins d’un consum molt moderat.
La quantitat és el gran perill
El problema no és només què es dona al gat, sinó quant se li dona. JuanjoVet recorda que un ou gran té unes 70 calories, mentre que un gat mitjà pot necessitar al voltant de 250 calories al dia. Això vol dir que un sol ou ja representa una part important de l’energia diària d’un felí.
Per aquest motiu, l’expert recomana oferir-ne només una petita porció de tant en tant. No ha de convertir-se en un hàbit diari ni en una ració principal. El més segur és donar-ne una mica com a premi i observar sempre com li prova al gat.
L’ou cru, mai: el risc que molts desconeixen
La gran advertència de JuanjoVet és sobre l’ou cru. La resposta del veterinari és contundent: no s’ha de donar mai als gats. Els ous crus poden contenir bacteris com la salmonel·la, que poden provocar problemes digestius importants.
A més, la clara crua conté una proteïna anomenada avidina, que dificulta l’absorció de la biotina, també coneguda com a vitamina B7. Si això passa de manera repetida, amb el temps podrien aparèixer deficiències vitamíniques en el gat.
Per això, l’ou pot ser un aliment útil i beneficiós, però només si es dona ben cuit, sense ingredients afegits i en una quantitat molt petita. El que sembla un gest innocent pot ser saludable si es fa bé, però també pot convertir-se en un risc si es fa sense informació.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana