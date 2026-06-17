Et poden fer fora d’un bar si hi entres amb el gos? Això és el que diu la llei
La Llei de benestar animal no obre automàticament tots els restaurants a les mascotes, però obliga els locals a avisar clarament si no les admeten
Entrar amb el gos en un bar, una cafeteria o un restaurant continua generant dubtes entre propietaris de mascotes i establiments. Molta gent creu que, des de l’entrada en vigor de la Llei de benestar animal, els animals de companyia poden accedir lliurement a qualsevol local. Però la realitat és més matisada: la normativa no obliga tots els negocis a acceptar gossos, però sí que estableix com han d’informar els clients si no els volen admetre.
La clau és el cartell visible. Si un establiment decideix prohibir l’entrada de gossos, ho ha d’indicar de manera clara des de l’exterior. Això vol dir que el client ha de poder saber abans d’entrar si el seu animal pot accedir o no al local. Sense aquesta senyalització, poden aparèixer conflictes perquè la prohibició no ha estat comunicada correctament.
Ara bé, que un restaurant accepti animals de companyia no significa que el gos pugui moure’s lliurement per tot arreu. La llei permet l’accés a les zones obertes al públic sempre que l’animal no suposi cap risc per a les persones, altres animals o les instal·lacions. També ha d’estar controlat pel seu responsable i no generar problemes d’higiene, seguretat o convivència.
Les restriccions continuen sent clares en els espais on es preparen, manipulen o emmagatzemen aliments. Un gos pot estar en una sala o en una terrassa autoritzada, però no pot entrar en una cuina, un obrador o una zona de manipulació alimentària. En aquests casos, la normativa sanitària preval.
El veterinari Manuel Manzano també recorda que no tots els gossos viuen bé aquesta experiència. Un restaurant pot ser un espai ple d’olors, sorolls i estímuls que generen nervis o ansietat a alguns animals. Per això, més enllà de la llei, cal aplicar el sentit comú: comprovar si el local admet mascotes, portar el gos controlat i valorar si realment estarà còmode.
La situació és diferent en el cas dels gossos d’assistència, que tenen una regulació pròpia i un dret d’accés molt més ampli. Per a la resta d’animals, la norma és clara: els bars i restaurants poden acceptar-los o no, però si els prohibeixen han d’avisar-ho amb un distintiu visible.
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