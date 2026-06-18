Els gossos i el seu llenguatge amb gestos: "El teu gos és capaç de detectar que estàs enfadat encara que no el renyis"
Els animals són especialment sensibles al comportament dels cuidadors
Alguna vegada has experimentat que el teu gos es comunica amb tu en certes situacions? Per exemple, si estàs trist o atabalat, s'acosta a tu per ensumar-te o fregar el cap per aconseguir una carícia.
La veritat és que encara que no tenen la capacitat de desxifrar les emocions de la mateixa manera que els humans o d'interpretar-les com a tal, els gossos en especial poden detectar quan el seu cuidador presenta canvis d'humor, que alteren el seu sistema nerviós. Quan ens enfadem, o manifestem qualsevol altra emoció semblant, els gossos són capaços de notar-ho i segurament reaccionaran davant la situació.
Els gestos més distintius
Els gestos més habituals que fan els gossos davant l'enuig dels seus amos són abaixar el cap i les orelles, ficar la cua entre les potes, llepar-se, badallar o gemegar. Aquests gestos distintius solen establir un vincle amb quan el teu gos es sent incòmode, estressat o intimidat. En el llenguatge caní, són coneguts com a "senyals de calma" o d'apaivagament. Els utilitza de manera instintiva per intentar rebaixar la tensió, calmar l'amo enfadat, demanar espai i evitar qualsevol conflicte.
Com interpreta l'enuig?
També s'interpreta com un senyal de disculpa estirar-se de cara amunt o evitar la mirada. Però això sí, "els gossos no entenen les renyades si han passat hores des de la seva malifeta", explica @expertoanimaloficial, "la clau és educar-los en el moment".
De fet, la interpretació de la disculpa és una percepció humana, ja que els gossos no expressen remordiment o culpa com a tal, sinó que amb aquests gestos intenten transmetre calma perquè han après a associar l'enuig del cuidador amb una cosa negativa.
"El teu gos és capaç de detectar que estàs enfadat encara que no el renyis. Ho pot percebre a través de a la teva veu, dels teus gestos, i fins i tot a la teva temperatura corporal", segons ens assegura ExpertoAnimal. Per això, intentarà calmar-te "com sigui", encara que no sàpiga què ha fet malament.
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