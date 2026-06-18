Compte si viatges amb mascota aquest estiu: el que has de saber abans de sortir de casa
Microxip, cartilla sanitària, calor, cistella de transport i normes de viatge són claus per evitar problemes durant les vacances
L’estiu ja és aquí i, amb ell, les vacances. Moltes famílies comencen a preparar maletes, reserves i desplaçaments, però cada vegada n’hi ha més que també han de resoldre una pregunta important: què fem amb la nostra mascota? Portar el gos, el gat o la fura de viatge pot ser una molt bona opció, però no n’hi ha prou amb buscar un allotjament que admeti animals. Abans de sortir, cal revisar la documentació, la normativa del transport i, sobretot, el benestar de l’animal.
La primera norma és no improvisar. Abans de marxar, convé comprovar que la mascota porta microxip, que té la cartilla sanitària actualitzada i que, si el viatge és dins de la Unió Europea, disposa de passaport europeu i de la vacuna de la ràbia en vigor. En el cas de gossos, gats i fures, aquests requisits són imprescindibles per moure’s entre països de la UE. A més, l’entrada a Espanya d’animals menors de 15 setmanes no està autoritzada si encara no tenen una vacunació vàlida contra la ràbia.
Com viatjar amb mascota en cotxe, tren o avió
Si el trajecte es fa en cotxe, la seguretat és essencial. La DGT recorda que els animals no poden viatjar solts ni interferir en la conducció. El més recomanable és utilitzar un sistema de retenció adequat: un cistella de transport a terra si la mascota és petita, una cistella de transport al maleter en posició transversal si és gran, un arnès específic o una reixeta divisòria quan sigui necessari. L’animal no ha de viatjar mai en braços ni amb el cap fora de la finestreta, perquè això pot posar en risc tant la seva seguretat com la dels ocupants.
En tren, cal consultar les condicions abans de comprar el bitllet. Renfe permet viatjar amb petits animals de companyia —gossos, gats, fures, hàmsters, cobais, conills i aus que no siguin de corral— de fins a 10 quilos, sempre dins d'una cistella de transport de com a màxim 60x35x35 centímetres. Només s’admet una mascota per persona. En alguns trens AVE també hi ha serveis concrets que permeten viatjar amb gossos de fins a 40 quilos, però cal complir requisits addicionals.
Si el viatge és en avió, la planificació encara ha de ser més precisa. Aena recomana avisar la companyia aèria amb antelació, perquè cada aerolínia fixa els seus límits de pes, dimensions de la cistella de transport, tarifes, places disponibles i temps d’arribada a l’aeroport. Segons les condicions de cada empresa, la mascota podrà viatjar a la cabina o facturada a la bodega en un habitacle adequat.
El benestar de l’animal també compta
A l’estiu, la calor pot ser un problema greu per als animals. Per això cal evitar els passejos a les hores centrals del dia, portar sempre aigua fresca, buscar ombra i vigilar l’asfalt, que pot cremar els coixinets de les potes. Creu Roja alerta de símptomes com el panteix excessiu, la salivació abundant, la debilitat, els vòmits, les genives fosques o la desorientació, que poden indicar un cop de calor.
Si això passa, cal portar l’animal a un lloc fresc, humitejar-lo amb aigua que no sigui gelada, oferir-li aigua sense forçar-lo i acudir al veterinari si no millora. També és recomanable preparar una petita maleta per a la mascota amb menjar suficient, abeurador portàtil, bosses higièniques, medicació si en necessita, una manta o joguina coneguda, la documentació i el telèfon del veterinari habitual.
Abans de reservar un allotjament, també convé confirmar per escrit què vol dir exactament que admet mascotes. Alguns establiments apliquen suplements, límits de pes o restriccions en zones comunes, i no sempre permeten deixar l’animal sol a l’habitació.
Els veterinaris recorden que cada animal viu els viatges de manera diferent. Hi ha gossos que gaudeixen de la platja i d’altres que pateixen amb els desplaçaments llargs, els sorolls o les altes temperatures. Per això, abans de marxar de vacances amb mascota, la millor regla és pensar el viatge des del seu punt de vista. Un trajecte segur comença molt abans d’engegar el cotxe, pujar al tren o arribar a l’aeroport.
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