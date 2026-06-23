L’error amb l’aigua que pot posar en perill el teu gos aquest estiu
El veterinari Manuel Manzano alerta de la torsió gàstrica, una urgència greu que es pot evitar amb gestos senzills
Amb la calor, és habitual sortir a passejar amb el gos i veure com l’animal arriba a casa o s’atura al carrer amb molta set. Panteixa, busca ombra i beu amb ansietat. Però aquest gest, que sembla del tot normal, pot convertir-se en un risc si el gos ingereix molta aigua de cop i després continua corrent, saltant o jugant.
El veterinari Manuel Manzano ha alertat al seu canal de YouTube «Veterinario gratis» d’un problema que, segons explica, es repeteix a les consultes durant els mesos més calorosos de l’any: la torsió gàstrica en gossos. Es tracta d’una urgència greu que pot posar en perill la vida de l’animal si no s’actua a temps.
Per què l’aigua pot ser perillosa a l’estiu?
El problema no és que el gos begui aigua, sinó com ho fa. Després d’un passeig, d’una cursa o d’una estona de joc amb temperatures altes, alguns animals beuen massa quantitat en pocs segons. Això pot fer que empassin també aire i que l’estómac es dilati.
Manuel Manzano ho explica amb una imatge molt clara: «L’estómac del gos és com una bossa agafada per dues nanses amb molta capacitat de dilatació». Segons el veterinari, «com més es dilata, més cau cap avall i, com que l’animal continua corrent i jugant, es pot girar sobre si mateix sobre l’eix longitudinal i estrangular-se».
Això és el que es coneix com a torsió gàstrica, una situació especialment greu perquè l’estómac es gira, queda bloquejat i pot impedir el funcionament normal de l’organisme. Per això no s’ha de tractar com un simple mal de panxa.
Els símptomes d’alerta
Un dels signes més evidents és que al gos se li infli la panxa després d’haver begut molta aigua o d’haver fet exercici. Manzano adverteix que, en aquests casos, l’animal pot començar a queixar-se de manera intensa: «Comença a bramar com si l’estiguessin matant, i és que és un dolor insuportable».
Els símptomes d’alerta que cal vigilar són una panxa inflada, dolor molt intens, queixes fortes, inquietud, malestar sobtat després de beure i dificultat per estar tranquil. Davant qualsevol sospita de torsió gàstrica, cal acudir de seguida a un veterinari d’urgències, perquè pot ser una situació crítica.
Com evitar la torsió gàstrica
La principal recomanació del veterinari és no deixar que el gos begui una gran quantitat d’aigua de cop. Manzano proposa oferir-li petites dosis, d’uns 30 o 40 centímetres cúbics cada 5 o 10 minuts, perquè l’aigua pugui passar a l’intestí i no s’acumuli de manera brusca a l’estómac.
Si el gos ja ha begut massa ràpid, el millor és evitar que continuï corrent o jugant. Cal fer que es quedi quiet, estirat i tranquil, per reduir el risc que l’estómac es giri.
També recomana no donar aigua molt freda directament. Una alternativa és picar un glaçó en diversos trossos petits perquè el gos no s’ennuegui i el pugui llepar a poc a poc. Això li dona sensació de frescor a la boca, ajuda a baixar la temperatura corporal i redueix la necessitat de beure amb ansietat.
Més hidratació abans de sortir
Una altra manera de prevenir riscos és preparar el gos abans del passeig. Manzano recomana donar-li una mica de menjar humit abans de sortir. No cal que siguin només llaunes: també es pot remullar el pinso amb una mica d’aigua perquè l’animal ja surti més hidratat de casa.
A l’estiu, també és important evitar les hores de més calor, buscar ombra, no forçar l’exercici i deixar que el gos camini de manera progressiva. El veterinari insisteix que, quan sortim, convé que l’animal vagi a poc a poc i no surti disparat només travessar la porta.
La hidratació dels gossos a l’estiu és essencial, però ha de fer-se amb prudència. Donar aigua sí, però en petites quantitats, sense presses i evitant que l’animal begui de cop després d’un esforç intens. Un gest tan senzill pot evitar una urgència tan greu com la torsió gàstrica.
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