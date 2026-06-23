El relaxant natural que una veterinària recomana per la nit de Sant Joan
María Vetican explica com reduir l’estrès de les mascotes en aquesta nit
Aquesta nit arriba un dels moments més temuts per a molts propietaris de gossos i gats: la revetlla de Sant Joan. Els petards, els focs artificials i la pirotècnia poden convertir la festa en una situació d’autèntic patiment per a moltes mascotes, que reaccionen amb tremolors, panteix, plors, ganes d’amagar-se o fins i tot intents de fugida.
Per això, cada vegada més famílies busquen fórmules per ajudar els animals a passar aquestes hores amb menys estrès i més tranquil·litat. Una de les veus que ha parlat sobre aquesta qüestió és Maria Vetican, veterinària i creadora de contingut, que acumula més de 290.000 seguidors a Instagram. L’especialista ha explicat quins relaxants naturals i suplements poden servir de suport durant els dies de més soroll.
L’oli de CBD, l’opció que més recomana
Maria Vetican recorda que hi ha diverses alternatives que poden ajudar alguns animals a gestionar millor la por provocada pels petards de Sant Joan. Entre aquestes opcions hi ha les feromones, com Adaptil, les infusions o extractes naturals de valeriana, camamilla i passiflora, així com suplements específics com Pacifeel, Calmatonine o Zylkene. També menciona les flors de Bach, una opció de la qual assegura que molts propietaris li han traslladat bones experiències.
Ara bé, si n’hagués de triar només una, la veterinària ho té clar. «Si només n’hagués de provar una, tot i que tot és compatible entre si i és millor fer una combinació, és l’oli de CBD», explica Vetican.
L’especialista precisa que aquest producte «no és psicoactiu ni addictiu» i el presenta com una alternativa segura per ajudar a controlar l’ansietat i l’estrès d’alguns animals. Tot i això, insisteix que no s’ha d’improvisar i que cal seguir sempre les indicacions d’un professional veterinari.
No esperar que els petards ja sonin
Un dels errors més habituals és buscar una solució quan el gos ja està desbordat pel soroll. Vetican recomana començar abans amb el producte escollit: «Hauries de començar ja amb el que triïs, o com a mínim una setmana abans, i apujar la dosi els dies dolents».
En una nit com la d’avui, si no s’ha fet aquesta preparació prèvia, encara es poden prendre mesures per reduir l’impacte de la pirotècnia. El més important és crear un entorn segur, tranquil i previsible per a l’animal. Cal tancar portes i finestres, abaixar persianes i intentar esmorteir el soroll exterior amb música suau o la televisió a un volum moderat.
També és recomanable preparar un refugi dins de casa: una habitació interior, un racó amb mantes, un llit tipus cova o un espai petit on el gos ja acostumi a sentir-se protegit. No cal forçar-lo a sortir si s’amaga. Si busca aquell lloc, és perquè hi troba seguretat.
Tranquil·litat, companyia i res de càstigs
Acompanyar el gos també pot ajudar, però sense transmetre nervis. Si tremola o busca contacte, se li pot parlar amb veu calmada i estar al seu costat. El que no convé és cridar, renyar-lo o actuar amb una preocupació exagerada, perquè això pot reforçar la sensació que hi ha un perill real.
Durant la nit de Sant Joan, també és important evitar que l’animal tingui accés a balcons, terrasses o finestres obertes. Un gos espantat pot actuar de manera impulsiva i intentar fugir. Per això, si cal treure’l al carrer, ha de ser sempre amb corretja i millor abans de les hores de més intensitat.
Els relaxants naturals per a mascotes poden ser una ajuda, però no substitueixen una bona preparació de l’entorn ni l’acompanyament del propietari. La clau és anticipar-se, reduir el soroll, oferir un refugi segur i consultar el veterinari si la por és molt intensa. Aquesta nit, per a molts gossos, qualsevol gest de calma pot marcar la diferència.
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