Els consells d’un entrenador caní per evitar que el passeig amb el teu gos acabi sent un desastre
Javier Martínez Torres alerta dels errors més habituals que cometem abans, durant i després de sortir al carrer
Passejar el gos sembla una rutina senzilla: agafar la corretja, obrir la porta i sortir al carrer. Però moltes vegades, sense adonar-nos-en, convertim aquest moment en una situació de nervis, tensió i males experiències. El gos salta abans de sortir, borda, estira la corretja, vol saludar tots els animals que es troba i torna a casa encara més excitat que abans.
Segons l’entrenador caní Javier Martínez Torres, bona part del problema no és només del gos, sinó de com gestionem nosaltres el passeig amb el gos. L’expert ho resumeix amb una idea molt clara: “El passeig comença des de casa”. És a dir, el que fem abans de sortir ja pot marcar si l’animal sortirà tranquil o completament accelerat.
El primer error: excitar el gos abans de sortir
Un dels errors més habituals és posar el gos “com una moto” abans d’obrir la porta. Molts propietaris agafen la corretja amb presses, parlen amb veu excitada o actuen com si el passeig fos un moment de màxima emoció. Això fa que l’animal surti al carrer amb massa energia i sigui més difícil controlar-lo.
El consell de Javier Martínez Torres és tractar la sortida amb normalitat. Cal buscar calma, evitar l’excitació afegida i esperar que el gos estigui més tranquil abans de començar el passeig. D’aquesta manera, el carrer no es converteix en una explosió de nervis des del primer minut.
No cal que saludi tots els gossos
Un altre costum molt estès és pensar que el nostre gos ha de saludar tots els altres gossos amb qui es creua. Però l’expert adverteix que això no sempre és positiu. No tots els animals volen interactuar, no tots estan còmodes i no tots els moments són adequats.
Forçar aquestes trobades pot provocar tensió, estirades de corretja, frustració o fins i tot males experiències amb altres animals. L’objectiu no hauria de ser que el gos conegui tots els gossos del barri, sinó que aprengui a caminar tranquil encara que n’hi hagi altres a prop.
Per això, un dels grans consells per passejar el gos és observar la situació i no obligar-lo a saludar si no és necessari.
Deixar-lo olorar també forma part del passeig
Molts propietaris tenen pressa i, quan el gos s’atura a olorar una cantonada, un arbre o una vorera, estiren la corretja i li diuen que continuï. Però, segons Javier Martínez Torres, això és un error.
Per als gossos, ensumar no és perdre el temps. És la seva manera de llegir el món, recollir informació i entendre què passa al seu entorn. Per això, deixar-lo olorar durant el passeig és important per al seu benestar.
Ara bé, l’expert també matisa que si el gos olora de manera obsessiva o no pot avançar amb normalitat, pot ser recomanable consultar-ho amb un professional, perquè al darrere hi podria haver estrès o una conducta mal gestionada.
La corretja, el collar i l’arnès també importen
Un altre error habitual és utilitzar qualsevol corretja, collar o arnès sense pensar si realment és còmode i segur per al gos. El material del passeig no és un detall menor: pot fer que l’animal camini millor o, al contrari, que el passeig sigui més incòmode i difícil.
L’entrenador caní recomana triar un material adequat al cos del gos, ben ajustat i de qualitat. No es tracta de comprar l’accessori més car, sinó d’escollir bé perquè el gos pugui caminar amb seguretat i sense molèsties.
No donar-li menjar només arribar a casa
L’últim error arriba quan el passeig ja s’ha acabat. Moltes persones donen menjar al gos just quan torna a casa, però Javier Martínez Torres ho desaconsella si l’animal encara està excitat.
Segons explica, alguns gossos tornen del carrer “com bojos” pensant directament en el plat de menjar. En aquests casos, el millor és esperar una mica, deixar que baixi revolucions i donar-li menjar quan ja estigui més tranquil.
En definitiva, un bon passeig amb el gos no depèn només de caminar més o menys estona. També depèn de sortir amb calma, no forçar trobades, deixar-lo olorar, utilitzar un bon material i evitar reforçar l’excitació en tornar a casa. Petits canvis que poden fer que el passeig deixi de ser un problema i es converteixi en un moment de benestar, vincle i tranquil·litat.
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