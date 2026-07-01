La teva mascota et pot contagiar malalties mortals: les vacunes que poden salvar tota la família
La ràbia i la leptospirosi són dues de les zoonosis més perilloses
Conviure amb un gos o un gat aporta companyia, afecte i benestar, però també implica una responsabilitat sanitària. Les mascotes comparteixen espai, hàbits i, en certa manera, salut amb les persones que viuen a casa. Per això, mantenir al dia la vacunació de gossos i gats és essencial per protegir tant l’animal com tota la família.
Les vacunes per a mascotes no només eviten malalties greus en els animals, sinó que també ajuden a frenar la transmissió de zoonosi, és a dir, malalties que poden passar dels animals als humans. Algunes d’aquestes patologies poden ser molt greus i, fins i tot, mortals.
Per què és tan important vacunar les mascotes?
Una pauta correcta de vacunació veterinària ajuda a mantenir un bon nivell d’immunització davant malalties perilloses. A més, les revacunacions anuals són clau perquè aquesta protecció no es perdi amb el temps.
Vacunar una mascota no és només una decisió individual: és també una mesura de salut pública. Quan un gos o un gat està protegit, es redueix el risc que pugui contagiar altres animals o persones, especialment infants, gent gran o persones amb el sistema immunitari debilitat.
Què podem agafar si no vacunem?
Una de les malalties més temudes és la ràbia, una zoonosi antiga i extremadament letal. Tot i que Espanya està lliure de ràbia terrestre des del 1978, s’han registrat alguns casos importats en els últims anys. A escala mundial, continua sent una malaltia preocupant i és considerada reemergent per l’aparició de noves variants del virus.
La ràbia es pot transmetre a través de mossegades o contacte amb la saliva d’un animal infectat. Un cop apareixen els símptomes, la malaltia és gairebé sempre mortal.
Una altra amenaça és la leptospirosi, una infecció causada per bacteris que poden trobar-se a l’orina d’animals infectats, com rosegadors, gossos, vaques, porcs, cavalls o animals salvatges. El contagi es pot produir pel contacte directe amb aquesta orina o amb aigües i ambients contaminats.
En humans, la leptospirosi pot causar febre, dolor muscular, afectació renal, problemes hepàtics i complicacions greus. En gossos, pot arribar a tenir una mortalitat pròxima al 50%.
Les vacunes essencials en gossos i gats
En el cas dels gossos, les vacunes essencials són les que protegeixen contra el brom caní, l’adenovirus caní i el parvovirus caní. També és recomanable valorar la vacuna contra la tos de les gosseres, una malaltia respiratòria molt contagiosa que es pot transmetre fàcilment quan els animals juguen o conviuen amb altres gossos.
Pel que fa als gats, les vacunes bàsiques protegeixen contra el parvovirus felí, el calicivirus felí i l’herpesvirus felí-1. A més, en els gats que surten a l’exterior o conviuen amb altres felins, també s’hauria de considerar la vacuna contra la leucèmia felina, una malaltia greu i molt contagiosa.
Protegir-los a ells és protegir-nos a nosaltres
No vacunar una mascota pot deixar-la exposada a infeccions greus i, alhora, augmentar el risc per a les persones del seu entorn. Per això, seguir el calendari de vacunes de gossos i gats, consultar el veterinari i no oblidar les revacunacions és una de les formes més efectives de prevenir malalties.
La vacunació de mascotes és un acte de cura, responsabilitat i prevenció. Perquè quan protegim els animals que viuen amb nosaltres, també protegim la salut de tota la família.
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