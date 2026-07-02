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Els gossos ideals per a nens: les races més familiars i l’error que molts pares cometen

No tots els gossos són aptes per conviure amb infants: la raça pot ajudar, però l’educació, el caràcter i la supervisió són determinants

La millor raça per la teva família?

La millor raça per la teva família? / freepic.diller

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Abril Benítez

Triar un gos per a una família amb nens no és tan senzill com escollir una raça “bona” o “tranquil·la”. Tot i que hi ha races amb fama de ser més sociables, pacients i familiars, els experts insisteixen que cap gos és segur només pel fet de pertànyer a una raça concreta. El que realment marca la diferència és el caràcter del gos, la seva socialització, l’educació que rep i el ritme de vida de la família.

Segons l’American Veterinary Medical Association (AVMA), qualsevol gos pot mossegar si se sent provocat, espantat o incòmode, i el risc no depèn només de la raça, sinó sobretot de la seva història, el seu comportament i la manera com interactua amb les persones. Per això, cap infant petit hauria de quedar-se mai sol amb un gos, encara que sigui molt afectuós o conegut per ser familiar.

Per què no tots els gossos són aptes per a nens?

Els nens petits poden cridar, córrer, tocar el gos de manera brusca o envair el seu espai sense entendre els senyals d’incomoditat de l’animal. Alguns gossos ho toleren millor, però d’altres poden estressar-se fàcilment, espantar-se o reaccionar malament. Per això, abans d’incorporar una mascota a casa, cal valorar l’edat dels infants, el temps disponible, l’espai, l’energia de la raça i la capacitat de la família per educar l’animal.

L’American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) recorda que la socialització del cadell, especialment durant els primers mesos de vida, i l’entrenament positiu són claus per prevenir problemes de conducta i millorar el vincle entre gossos i persones. També la RSPCA adverteix que fins i tot les races amb fama de ser familiars poden desenvolupar pors o problemes si no reben una bona educació i socialització.

Les races que solen encaixar millor amb famílies

Entre els millors gossos per conviure amb nens, el golden retriever és un dels noms més repetits. Sol ser afectuós, sociable, pacient i amb bona predisposició per aprendre. Ara bé, necessita exercici, joc i atenció diària.

El labrador retriever també és una de les races més habituals en famílies. És proper, alegre i adaptable, però no és un gos “automàticament fàcil”: requereix rutines, passejos i control de l’alimentació, perquè pot tenir tendència a engreixar-se.

El gos d’aigua espanyol pot ser una bona opció per a famílies actives. És intel·ligent, fidel i molt vinculat als seus, però necessita estímuls, activitat i cures específiques del pelatge. No és un gos per a una família sedentària.

Un gos d'aigua pot ser ideal

Un gos d'aigua pot ser ideal / Empordà

També destaquen el beagle, pel seu caràcter juganer i sociable; el Cavalier King Charles Spaniel, per la seva mida petita i el seu temperament afectuós; i el bichon frisé, una alternativa adaptable per a pisos, sempre que es tingui en compte el manteniment del seu pelatge.

Per a famílies amb nens més actius, el bòxer pot ser un bon company, perquè és fidel i juganer, però és fort i enèrgic i cal educar-lo molt bé. El collie, per la seva banda, és intel·ligent, atent i sensible, ideal per a llars que poden oferir-li passejos, joc i estimulació mental.

I els gossos mestissos?

Els gossos mestissos també poden ser excel·lents companys per a infants. De fet, en refugis i protectores hi ha molts animals equilibrats i afectuosos que poden encaixar perfectament en una família. En aquests casos, el més important és deixar-se assessorar pels professionals del centre, que coneixen el temperament real de cada gos.

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En definitiva, no existeix una raça perfecta per a tots els nens. La millor elecció és el gos que encaixa amb l’estil de vida de la família, que ha estat ben socialitzat i que conviu en un entorn on els infants també aprenen a respectar-lo. Amb educació, paciència i supervisió, la convivència entre gossos i nens pot ser molt positiva.

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