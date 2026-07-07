Sortir a passejar el gat amb corretja: què n'opina l'expert Jaume Fatjó?
Els felins són animals a qui els agrada explorar. Però, se'ls pot deixar sortir amb seguretat?
La necessitat d'exploració dels felins genera molts dubtes, sobretot entre els seus propietaris. Molta gent es pregunta cada dia si els seus gats necessiten sortir a l'exterior per ser feliços o si, per contra, gaudeixen més dins de casa.
Avui descobrirem la veritat sobre aquesta qüestió universal, gràcies al veterinari i etòleg Jaume Fatjó, professional en el tema, que després d'argumentar la seva opinió al pòdcast de 'Tenia el dubte' de Judith Tiral, ha exposat la crua realitat, que molts temíem, i és que no hi ha una resposta única, que solucioni aquest assumpte. Tot i això, el mateix expert, subratlla que hi ha un factor determinant: "Si tu obres la porta, a la immensa majoria els agrada sortir".
A la vegada, l'expert ha alertat que consentir els felins a sortir al carrer, pot generar tota una sèrie de perills, més si aquests habiten en un espai tancat i petit. Segons Fatjó, el més important independentment de la magnitud de la residència on habiten, és que disposin d'un bon equip per a l'entreteniment, un espai dedicat exclusivament a ells: "T'has d'esforçar més en aquell territori perquè tingui molt de valor, que sigui molt entretingut", emfatitza.
La corretja no és la solució
Al llarg del pòdcast, hi ha una certa divisió respecte a si passejar el felí amb corretja és una bona opció. Pel que fa a aquest plantejament l'especialista adverteix de la corretja, com un dels elements més significatius, quan parlem de la formació del caràcter. Per reforçar la idea, parla d'algunes actituds no desitjades que aquesta pràctica pot provocar. "Un dels elements més importants de la conducta, és el que s'anomena sentit d'agència. Vol dir que l'animal pot decidir el que fa en cada moment", detalla Fatjó.
Mentre el gat és pel carrer, pot fugir en cas de rebre un estímul no desitjat o percebre alguna cosa que l'incomoda, com l'existència en aquell moment d'un altre felí. Contràriament, amb la corretja, aquesta capacitat d'elecció desapareix: “Això per a molts gats pot provocar un problema important”.
Per part seva, el veterinari afirma que ha atès casos de violència derivats directament d'aquesta pràctica: "Havien desenvolupat un problema d'agressió i que estava relacionat amb el fet de sortir".
Formes de fer-los feliços a casa
Jaume Fatjó, remarca que no és estrictament necessari deixar sortir el felí a l'exterior per garantir-ne la felicitat; el que és fonamental és assegurar-los un espai segur i estimulant a l'interior, amb joguines, plataformes elevades, rascadors, amagatalls i sessions de joc que imitin conductes de caça. D'aquesta manera captivar la seva atenció i fer-lo sentir acollits.
Per finalitzar cal destacar, que el que més enriqueix el dia a dia del gat són les decisions que prenen per ells mateixos, el lloc on viuen i per on poden investigar.
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