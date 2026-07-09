Espanya no aconsegueix frenar el drama de l’abandonament animal: 285.000 gossos i gats van arribar a protectores el 2025
Les dades mostren un estancament preocupant i la Llei de Benestar Animal preveu multes de fins a 200.000 euros
L’abandonament d’animals a Espanya continua sent una de les grans ferides del benestar animal. Tot i que les xifres del 2025 són lleugerament inferiors a les del 2024, els experts adverteixen que no hi ha una reducció real del problema, sinó una situació d’estancament.
Segons l’informe ‘Ell mai no ho faria’, elaborat per Fundació Affinity, el 2025 les protectores espanyoles van registrar 285.000 entrades d’animals abandonats. D’aquesta xifra, 169.000 eren gossos i 116.000 eren gats. Les dades són una mica més baixes que les de l’any anterior, el 2024, però l’estudi remarca que “no mostren canvis significatius” i que apunten més aviat a una situació bloquejada que no pas a una millora efectiva.
El document assenyala que l’abandonament de gossos i gats continua sent el “major problema de benestar animal a Espanya”. A més, situa Espanya com el país europeu amb més abandonament d’animals, una dada que torna a posar el focus en la responsabilitat dels propietaris, la manca de recursos de les protectores i la necessitat de més conscienciació.
Entre els principals motius que expliquen l’abandonament animal, les entitats receptores identifiquen les ventrades no desitjades, amb un 15%; la pèrdua d’interès per l’animal, amb un 14%; el canvi de domicili o trasllat, amb un 12%; el final de la temporada de caça, amb un 10%; i els problemes de comportament, també amb un 10%.
Isabel Buil, directora de la Fundació Affinity, destaca que aquest estudi és possible gràcies a la implicació de les entitats protectores, que “any rere any dediquen temps a respondre i compartir les seves dades”. Segons Buil, aquesta informació permet fer “una anàlisi rigorosa de la realitat de l’abandonament, la pèrdua i l’adopció a Espanya”.
Tot i això, des de la Direcció General d’Animals, la DGA, dependent del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, han recordat a EFE que actualment “no existeix una estadística oficial sobre l’abandonament a Espanya”. Les úniques dades publicades són les de la Fundació Affinity, però no tenen caràcter oficial. La DGA assegura que està treballant en l’elaboració d’una estadística nacional sobre la protecció animal, que en un futur pròxim hauria de permetre disposar de dades fiables i oficials.
La Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, coneguda com a Llei 7/2023, contempla l’abandonament simple d’animals com una infracció greu. Aquesta conducta pot comportar multes d’entre 10.000 i 50.000 euros.
La normativa també preveu infraccions molt greus quan s’incompleixen obligacions o prohibicions de la llei i això provoca la mort de l’animal, sempre que no sigui constitutiu de delicte. També considera molt greu el sacrifici no autoritzat d’animals. En aquests casos, les sancions poden anar dels 50.000 als 200.000 euros.
A més, la llei castiga no comunicar la desaparició d’una mascota en un termini màxim de 48 hores. Aquesta falta pot ser considerada abandonament i comportar multes d’entre 500 i 10.000 euros.
La situació també colpeja durament les protectores. La Fundació Affinity alerta de l’elevada pressió assistencial i de la falta de recursos que pateixen moltes entitats, unes condicions que incrementen el risc de fatiga per compassió, vinculada a l’estrès, l’esgotament crònic i la manca de suport percebut.
Tot i que existeix una xarxa de suport, aquesta no sempre és suficient. L’informe indica que les protectores compten amb una mitjana de 29,1 voluntaris per entitat, però amb grans desigualtats. Gairebé quatre de cada deu entitats, un 39%, no tenen cap empleat remunerat, i aproximadament la meitat disposen de menys de deu voluntaris.
Des de la Protectora Huellas, d’Àvila, la seva directora, Isabel Martín Gómez, explica a EFE que sí que han notat un descens dels abandonaments “clàssics”, és a dir, els animals deixats al carrer, a les benzineres, durant les vacances o després dels regals de Nadal, al gener o al febrer. Segons Martín Gómez, aquests casos “s’han reduït moltíssim”.
La directora de la Protectora Huellas atribueix aquest canvi a diversos factors. D’una banda, cada vegada hi ha més gossos com a animals de companyia. De l’altra, la Llei 7/2023 ha contribuït al fet que més animals estiguin identificats. Si un animal és recollit i té propietari, aquest pot ser localitzat i multat.
Martín Gómez també recorda que les sancions poden augmentar a través de normatives municipals o autonòmiques, que poden aplicar taxes addicionals per deixar escapar un gos o per la seva recollida. A més, assegura que la responsabilitat de les clíniques veterinàries ha augmentat molt, ja que els veterinaris estan obligats a posar els xips d’identificació i la vacuna antiràbica, segons apunta.
Aquestes mesures han ajudat, segons la directora de la protectora, a reduir l’abandonament despietat d’animals i a incrementar la conscienciació ciutadana. Tot i això, encara hi ha problemes amb animals d’àrees rurals o zones de treball que mai han passat pel veterinari i que no tenen xip. En aquests casos, continuen comptant com a abandonament.
Per això, Isabel Martín Gómez demana que, si algú vol regalar un animal, recorri a l’adopció d’animals de protectores. Segons defensa, “sempre n’hi haurà algun que s’adapti a les necessitats personals o familiars” de cada llar.
Les dades deixen una conclusió clara: l’abandonament animal a Espanya no baixa de manera real. El 2025 es van registrar menys entrades que el 2024, però la xifra continua sent enorme. Amb 285.000 animals abandonats, la pressió sobre les protectores i la necessitat d’aplicar la Llei de Benestar Animal continuen sent urgents.
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