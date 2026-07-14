Què passa amb el teu gos quan mor? La llei ho deixa clar
La incineració, els enterraments i les cerimònies de comiat per a mascotes guanyen cada vegada més protagonisme a Catalunya
Quan mor un gos o qualsevol altra mascota, la família no pot decidir lliurement què fer amb el cos. La llei de protecció animal, en vigor des del 2022, prohibeix abandonar-lo o enterrar-lo en un jardí privat i obliga a gestionar-ne la incineració o l’enterrament a través d’un servei veterinari autoritzat.
També és obligatori comunicar la defunció i donar de baixa l’animal del registre d’identificació. Així, més que parlar de drets després de la mort, la normativa estableix una gestió digna, segura i controlada de les restes de l’animal.
De tràmit sanitari a cerimònia de comiat
Durant molts anys, el més habitual era portar la mascota al veterinari i optar per una cremació col·lectiva. El procés es considerava sobretot un tràmit sanitari i les famílies no acostumaven a participar en cap cerimònia.
Ara, però, cada vegada més persones volen acomiadar-se del seu animal com ho farien d’un membre de la família. Han aparegut els tanatoris de mascotes, les sales de vetlla, les urnes personalitzades i tota mena de records commemoratius.
Segons Isabel Farré, veterinària i gerent de Tanatori de Mascotes, les cerimònies acostumen a durar aproximadament una hora. Les famílies poden portar fotografies, llegir poemes, cantar o passar uns últims moments en intimitat amb l’animal.
Un servei que creix a Catalunya
Farré va obrir el seu primer centre el 2017 i actualment en gestiona cinc a Catalunya, on ja operen prop de mitja dotzena d’empreses especialitzades en serveis funeraris per a animals.
També hi ha dos cementiris per a mascotes, situats a Torrelles de Llobregat, a Barcelona, i a Reus, a Tarragona. Tot i això, l’enterrament es demana cada vegada menys i la cremació individual s’ha convertit en una de les opcions més habituals.
Quant costen aquests serveis?
El preu d’una incineració de mascotes oscil·la entre els 100 i els 400 euros, segons el pes de l’animal i si la cremació és individual o col·lectiva.
Una cerimònia privada de comiat costa aproximadament 50 euros. A més, les famílies poden adquirir:
- Petjades de record en paper o ceràmica: entre 20 i 50 euros.
- Fermalls amb restes de pèl: entre 20 i 30 euros.
- Joies amb ADN extret de la saliva de l’animal: uns 200 euros.
- Enterraments: entre 90 i 150 euros.
- Lloguer del nínxol o la fossa: entre 30 i 70 euros anuals.
El cas de Carusso
La madrilenya Carmen Sabalete va perdre el seu gat Carusso l’any 2020, després de 18 anys junts. Aconsellada per la veterinària, va decidir practicar-li l’eutanàsia perquè patia Alzheimer i artrosi.
La decisió li va provocar un fort sentiment de culpa i un dol que es va allargar durant més d’un any. Sabalete assegura que la mort de Carusso li va causar el mateix dolor que la pèrdua d’un familiar pròxim.
Va optar per una cremació individual i encara conserva les seves cendres. Per a ella, tenir-les a casa és una manera de continuar sentint la seva presència. Avui conviu amb la Lola, la Catalina i en Poe, animals que considera la seva nova família.
Els tanatoris de mascotes, les urnes i les joies commemoratives mostren fins a quin punt ha canviat la manera d’afrontar el dol per un animal de companyia: el que abans era només un tràmit és ara, cada vegada més, un últim acte d’amor.
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