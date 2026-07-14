Si veus una cria d'ocell caiguda del niu "No l'agafis": com actuar correctament segons els experts
Els ornitòlegs expliquen que retirar cries sanes de l'entorn pot interrompre el seu procés d'adquirir independència i disminuir les seves possibilitats de sobreviure.
Tot i que sovint ens sembla que les ciutats són espais exclusivament humans, la realitat és que també hi conviuen nombroses espècies d'animals. Entre elles, destaquen diverses aus urbanes com els pardals, els falciots i les merles, que formen part del nostre entorn quotidià.
El període de reproducció d'aquestes aus s'estén, generalment, des del mes de març fins a finals de setembre. Durant aquest temps, construeixen els nius, ponen els ous i tenen cura de les seves cries fins que poden valdre's per si mateixes. Per aquest motiu, és habitual que, especialment en aquesta època de l'any, puguis trobar per la ciutat algun pollet que hagi caigut o s'hagi allunyat del niu.
El primer impuls davant d'aquesta troballa és recollir l'animal per ajudar-lo. Però, encara que aquest gest estigui carregat de bona intenció, els experts de la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO Bird Life) adverteixen que no sempre és el més recomanable.
"No l'agafis"
SEO Bird Life va llançar una campanya anomenada "No l'agafis" l'any passat per conscienciar la població sobre la temporada de cria de les aus urbanes i la seva alta vulnerabilitat.
"Moltes espècies d'aus abandonen el niu abans de poder volar amb facilitat. Durant aquests dies, romanen a terra o en branques baixes, mentre els seus pares els continuen alimentant i vigilant de prop. Retirar aquestes cries de l'entorn natural interromp aquest procés vital d'adquirir més independència i disminueix les possibilitats de sobreviure", indiquen els ornitòlegs.
Així, expliquen que cada any es traslladen a centres de recuperació d'aus a cries que estan completament sanes "per persones benintencionades que no saben que la seva presència a terra és completament natural". Per això, tret que vegem que corren risc de ser atropellats o capturats, el millor és no tocar aquests petits ocells.
Què fer si veiem un pollet caigut
Després de llançar la campanya per consensuar a la ciutadania, la Societat Espanyola d'Ornitologia comparteix els següents consells en cas de detectar una cria extraviada del seu niu:
- Observar a distància: si l'au no està ferida o en perill imminent de depredació, és millor no intervenir-hi.
- Vigilar si hi ha adults a prop: solen estar atents i alimenten la cria fins i tot a terra. Allunyar-se i permetre que ells actuïn és la millor opció.
- Evitar portar-lo a casa: criar aus silvestres sense autorització està prohibit i no en millora el benestar. Però si has d'intervenir, deixa'l en un lloc arrecerat de predadors i del trànsit rodat, un arbust o un arbre baix pot fer la funció.
- Contactar amb un centre de recuperació: només si està ferida o en perill evident.
Les aus en onades de calor extrema
A més de crear la campanya, aquest any SEO/BirdLife ha publicat un post a Instagram dedicat a l'extrema calor que estem experimentant i a com podem ajudar les aus durant una onada de calor. El post informatiu destaca que el que més agrairan les aus és disposar d'un abeurador amb aigua fresca, especialment en els dies de temperatures més elevades.
A continuació, el post recull tot un seguit de recomanacions perquè aquest abeurador sigui segur i útil per a elles, com ara que tingui poca profunditat, que es col·loqui en un lloc estable i tranquil, que l'aigua es renovi diàriament i que es mantingui sempre net per evitar riscos per a la seva salut.
A més, l'associació subratlla «la importància de mantenir la vegetació urbana en bon estat durant l'època de cria, evitant podes o desbrossaments que puguin destruir nius o posar en perill les cries» i recorda: «Tenir cura de les cries d'aus —i dels seus hàbitats— és també tenir cura de la nostra pròpia qualitat de vida».
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