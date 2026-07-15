El test d’un minut que pot revelar si la mort de la teva mascota t’està afectant més del que sembla
Sis preguntes permeten detectar senyals d’alerta i saber quan el dol necessita ajuda professional
La mort d’una mascota pot provocar un dolor molt intens, tot i que sovint l’entorn no l’entén o el minimitza. Per a moltes persones, perdre un gos, un gat o qualsevol altre animal de companyia significa trencar un vincle emocional profund, construït durant anys de convivència.
Davant d’aquesta realitat, investigadors de la Universitat de Còrdova (UCO) i la Universitat de Sevilla han creat i validat un test ràpid per mesurar la intensitat del dol per la mort d’una mascota.
Què és el test PBQ-R?
L’eina, anomenada PBQ-R, consta de només sis preguntes i es pot completar en aproximadament un minut. El seu objectiu és detectar si el dolor es troba dins d’uns nivells esperables o si presenta una intensitat elevada que podria indicar un dol complicat.
El qüestionari no pretén substituir un psicòleg ni oferir un diagnòstic definitiu. Funciona com una primera eina de detecció perquè, davant de determinats senyals d’alerta, la persona pugui rebre suport psicològic.
La investigadora de l'UCO, Pilar Muñoz Rascón, explica que es tracta d’una eina senzilla pensada per a moments especialment difícils, però que s’ha de complementar posteriorment amb ajuda professional quan sigui necessari.
La proposta parteix d’un qüestionari anterior de 20 preguntes, creat per la universitat sevillana per avaluar la gravetat del dol.
Els investigadors han reduït i simplificat aquesta escala fins a deixar-la en sis preguntes, amb l’objectiu que sigui més ràpida, pràctica i fàcil d’aplicar en situacions reals.
L’estudi s’ha publicat a la revista científica Research in Veterinary Science i està pensat especialment per utilitzar-se en clíniques veterinàries, on els professionals acostumen a acompanyar els responsables dels animals durant els últims moments de vida i després de la pèrdua.
Quin benefici pot tenir?
El principal benefici del test de dol per mascotes és que pot ajudar a identificar abans les persones que necessiten suport. Moltes vegades, aquest patiment es viu en silenci perquè socialment encara no es reconeix amb la mateixa intensitat que altres tipus de dol.
Disposar d’una eina ràpida pot facilitar que veterinaris, psicòlegs i altres professionals detectin casos de tristesa intensa, bloqueig emocional, ansietat o dificultats per continuar amb la vida quotidiana.
També pot ajudar a normalitzar el dolor i recordar que patir per la mort d’una mascota no és exagerat ni ridícul. Detectar el problema a temps pot evitar que el malestar s’allargui o es converteixi en un dol més difícil de gestionar.
El paper clau dels veterinaris
La investigació també destaca la importància dels professionals veterinaris en aquest procés. Sovint són les últimes persones que acompanyen la família abans de la mort de l’animal i les primeres que poden detectar una reacció emocional especialment intensa.
Tot i això, no tots disposen de formació específica per afrontar aquest tipus d’acompanyament. El nou qüestionari podria convertir-se en un recurs útil per orientar les famílies cap a l’ajuda adequada.
En definitiva, el PBQ-R pot servir per donar visibilitat a un dolor encara poc reconegut, facilitar una detecció precoç i recordar que, quan una mascota mor, també desapareix una part important de la vida quotidiana de qui l’estimava.
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