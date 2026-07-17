Alerta per la calor: aquests són els senyals que indiquen que la teva mascota està en perill
Les altes temperatures poden provocar cops de calor, cremades i problemes greus de salut en gossos i gats
Les onades de calor a Espanya i Catalunya no només afecten les persones. Els animals de companyia també pateixen les conseqüències de les temperatures extremes i, en molts casos, són encara més vulnerables perquè tenen més dificultats per regular la temperatura corporal.
Gossos, gats i altres mascotes poden patir cops de calor, deshidratació, cremades a les potes, problemes respiratoris i alteracions digestives. El risc és especialment elevat en cadells, animals d’edat avançada, mascotes amb malalties cròniques i races braquicèfales, com els bulldogs, els carlins o els gats perses.
El Ministeri de Drets Socials i els experts veterinaris recorden que, durant els episodis de calor intensa, cal extremar les precaucions i adaptar les rutines dels animals.
Mai dins d’un cotxe tancat
Una de les principals advertències de les autoritats és que no s’ha de deixar mai una mascota sola dins d’un vehicle, ni tan sols durant uns minuts.
La temperatura d’un cotxe tancat pot pujar molt ràpidament i convertir-se en una trampa mortal. De fet, deixar un animal en un vehicle exposat a temperatures elevades està prohibit pel greu risc que suposa per a la seva vida.
Passejos només a primera i última hora
Els experts recomanen evitar els passejos durant les hores centrals del dia, especialment entre el migdia i la tarda. El millor moment per sortir és a primera hora del matí o quan ja ha baixat el sol.
També cal evitar exercicis intensos, com córrer, jugar a pilota o acompanyar una bicicleta. Quan les temperatures superen els 30 graus, el risc augmenta, especialment en gossos grans, vells o braquicèfals. A partir dels 32 graus, tots els gossos poden estar exposats a un risc elevat de cop de calor.
Compte amb l’asfalt: pot cremar les potes
Durant els dies de calor, l’asfalt i les superfícies metàl·liques poden assolir temperatures molt elevades i provocar cremades als coixinets de les potes.
Per això, és recomanable caminar per zones d’ombra, gespa o terra i comprovar la temperatura del paviment abans de sortir. Si no pots mantenir-hi la mà durant uns segons, probablement també crema les potes de l’animal.
Aigua fresca i zones ventilades
Les mascotes han de tenir sempre aigua fresca i neta a la seva disposició. Durant les onades de calor, cal canviar-la més sovint i portar una ampolla o un abeurador portàtil durant els passejos.
A casa, l’animal ha de poder accedir a zones fresques, ventilades i allunyades del sol. També es poden utilitzar estoretes refrescants o mullar-lo suaument, sempre evitant canvis bruscos de temperatura.
Quins símptomes indiquen un cop de calor?
Hi ha diversos símptomes d’alerta que poden indicar que una mascota està patint per la calor. Els més habituals són:
- Panteix excessiu o respiració molt accelerada
- Vòmits o diarrea
- Cansament extrem o letargia
- Desorientació o dificultat per caminar
- Salivació excessiva
- Genives molt vermelles o massa pàl·lides
- Tremolors, debilitat o pèrdua de coneixement
Davant d’aquests senyals, cal actuar immediatament. Es pot refrescar l’animal amb aigua fresca —mai extremadament freda—, traslladar-lo a una zona ventilada i acudir al veterinari urgentment. Encara que sembli que millora, és important que un professional valori possibles danys interns.
La calor també afavoreix els paràsits
Les temperatures elevades incrementen la presència de puces, paparres i polls, especialment en zones de platja, muntanya o natura. Aquests paràsits poden causar picor, irritacions, infeccions i, en els casos més greus, anèmia o transmissió de malalties.
Els veterinaris recomanen utilitzar tractaments antiparasitaris preventius i consultar quin producte és més adequat per a cada animal.
Vigila també amb el menjar
La calor pot deteriorar ràpidament el menjar de les mascotes. Els aliments en mal estat poden provocar vòmits, diarrea i problemes renals o hepàtics.
Per evitar-ho, cal conservar el pinso dins del seu envàs original, no deixar menjar humit exposat durant massa temps i evitar aliments crus que no hagin estat correctament refrigerats.
No sempre és convenient tallar-los el pèl
Tot i que pot semblar que rapar l’animal l’ajudarà a passar menys calor, els experts recorden que el pèl actua com a aïllant tèrmic i protegeix la pell del sol.
En general, és millor raspallar-lo sovint per eliminar el pèl mort i consultar el veterinari abans de tallar-lo o rapar-lo. En alguns casos, també pot ser necessari utilitzar protecció solar específica per a mascotes.
Les autoritats insisteixen que la millor manera de protegir gossos i gats durant les onades de calor a Catalunya i Espanya és mantenir-los hidratats, evitar el sol directe i reaccionar ràpidament davant de qualsevol símptoma.
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