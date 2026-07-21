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Mascotes, benestar i despeses: l’amor pels animals transforma el pressupost de milers de famílies

Mentre l’abandonament continua sent un problema greu, moltes llars gasten milers d’euros anuals per garantir-los una vida digna

Noèlia Navarro amb els seus gossos Pili i Acho

Noèlia Navarro amb els seus gossos Pili i Acho / José Luis Roca

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Abril Benítez

La relació amb els animals de companyia ha canviat profundament. Els gossos i els gats ja no són vistos només com a mascotes, sinó com una part fonamental de la família. Tanmateix, aquesta realitat conviu amb una dada preocupant: durant el 2025 van arribar als centres d’acollida espanyols 285.720 gossos i gats, dels quals 169.268 eren gossos i 116.452, gats, segons l’estudi Él Nunca Lo Haría de la Fundació Affinity. L’organització adverteix que l’abandonament animal continua estancat i és el principal problema de benestar dels animals de companyia a Espanya.

A l’altra cara de la moneda hi ha famílies que s’esforcen perquè els seus animals tinguin alimentació de qualitat, atenció veterinària, assegurança, higiene i activitats d’oci.

Més de 4.000 euros anuals pels seus gossos

És el cas de Noèlia Navarro, murciana resident a Madrid, que es gasta més de 4.000 euros l’any en la Pili, una beagle de 12 anys, i l’Acho, un corgi de nou.

«Tinc dos gossos i el pressupost se me’n va a cuidar-los. El menjar em costa 130 euros al mes, als quals cal afegir els 30 euros mensuals de les pipetes antiparàsits, els 200 euros anuals de les vacunes, els 300 de l’assegurança, els 500 del veterinari i els 70 que gasto cada mes en banys i tractaments», explica.

Malgrat les despeses, Navarro ho té clar: «Els meus gossos viuen com deus, van més a la perruqueria que jo, però l’amor que em donen no té preu».

Segons el Baròmetre d’Hàbits de Pet Parents de l’Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Sector de l’Animal de Companyia (AEDPAC), les llars espanyoles amb mascotes hi destinen una mitjana de 160 euros mensuals, gairebé 2.000 euros anuals.

De mascotes a membres de la família

Ignasi Solana, secretari general de l’AEDPAC, parla d’un «canvi de paradigma»: «La gent ja no té animals a casa, ara forma “famílies multiespècie”. El gos o el gat s’ha convertit en un membre més de la llar».

Segons una enquesta de l’organització, el 80% de les persones que conviuen amb animals els consideren membres de la família. Aquest vincle explica el creixement d’un sector que va facturar 5.770 milions d’euros, un 8,3% més que l’any anterior, entre alimentació, veterinaris i oci.

A Espanya ja hi ha més de 15,1 milions d’animals de companyia registrats: uns 7,5 milions de gossos i 5,6 milions de gats. La xifra ha crescut un 14% des del 2021.

«Abans no els prestàvem tanta atenció. Ara, en canvi, algunes gairebé vivim per ells. Jo no tinc fills, però la Pili i l’Acho són els meus “perrifills”», afirma Noelia Navarro.

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Aquesta estima, però, ha d’anar acompanyada de tinença responsable. Adoptar un animal implica assumir durant tota la seva vida les despeses d’alimentació, identificació, salut i benestar. Una decisió meditada és essencial per evitar que milers de gossos i gats continuïn acabant cada any en refugis i protectores.

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