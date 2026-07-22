Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incivisme a ManresaRisc d'incendiOnada de calorFira MediterràniaRosalíaTerapeuta Andic
instagramlinkedin

L'antipuces natural: descobreix com protegir la teva mascota

Un remei casolà molt efectiu

Com repel·lir puces i paparres

Com repel·lir puces i paparres / user18526052

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

R. V.

Les puces i les paparres són els insectes més temuts pels animals. Aquests, piquen i s'enganxen a la pell, creant malalties. Així doncs, prevenir-les i saber com desfer-se d'ells és clau.

Afortunadament, hi ha trucs casolans amb els quals poder prevenir o eliminar les puces i paparres a les mascotes. Tot i això, cal tenir en compte que no tots els gossos poden reaccionar igual, així que abans de provar algun d'aquests trucs, és recomanable acudir al veterinari.

'Antipuces' natural

Els cítrics repel·leixen les puces, per la qual cosa podràs crear un 'antipuces' amb aquests aliments. El vinagre també és útil, ja que mata i espanta les puces dels animals. Encara que pots utilitzar qualsevol mena de vinagre alimentari, no l'has d'utilitzar en excés a causa de la seva forta olor.

Notícies relacionades

Com prevenir les nostres mascotes d'aquests paràsits

Com prevenir les nostres mascotes d'aquests paràsits / freepik

Una altra opció és fer un collaret 'antipuces' de forma natural, utilitzant un mocador amb romaní, espígol i olis essencials. El primer que has de fer és preparar el líquid d'olis aromàtics, després mullar al mocador i col·locar-lo al coll del teu pelut.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
  2. Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
  3. Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
  4. Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
  5. Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
  6. Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
  7. Com ens estan canviant les calorades?
  8. Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol

Una fuita d'aigua afecta la primera planta i urgències del CAP Bages de Manresa

Una fuita d'aigua afecta la primera planta i urgències del CAP Bages de Manresa

Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros

Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros

IVI RMA prevé incorporar en España una plataforma de IA y robótica para impulsar una nueva generación de laboratorios de FIV

IVI RMA prevé incorporar en España una plataforma de IA y robótica para impulsar una nueva generación de laboratorios de FIV

Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi

Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi

Rosalía es disculpa per compartir una publicació contra la selecció Argentina: "No vaig llegir el que posava"

Rosalía es disculpa per compartir una publicació contra la selecció Argentina: "No vaig llegir el que posava"

Tobogans espectaculars i llits elàstics: els parcs infantils de Barcelona on al·lucinaran els teus fills

Tobogans espectaculars i llits elàstics: els parcs infantils de Barcelona on al·lucinaran els teus fills

Els usuaris de Rodalies viuen amb resignació la primera jornada de talls pel forat a les obres de Montcada: «No saps quan passarà el teu tren»

Els usuaris de Rodalies viuen amb resignació la primera jornada de talls pel forat a les obres de Montcada: «No saps quan passarà el teu tren»

Els llogaters de 37 pisos protegits de Solsona s’organitzen contra l’augment dels preus i la pèrdua de la protecció oficial

Els llogaters de 37 pisos protegits de Solsona s’organitzen contra l’augment dels preus i la pèrdua de la protecció oficial
Tracking Pixel Contents