L'antipuces natural: descobreix com protegir la teva mascota
Un remei casolà molt efectiu
R. V.
Les puces i les paparres són els insectes més temuts pels animals. Aquests, piquen i s'enganxen a la pell, creant malalties. Així doncs, prevenir-les i saber com desfer-se d'ells és clau.
Afortunadament, hi ha trucs casolans amb els quals poder prevenir o eliminar les puces i paparres a les mascotes. Tot i això, cal tenir en compte que no tots els gossos poden reaccionar igual, així que abans de provar algun d'aquests trucs, és recomanable acudir al veterinari.
'Antipuces' natural
Els cítrics repel·leixen les puces, per la qual cosa podràs crear un 'antipuces' amb aquests aliments. El vinagre també és útil, ja que mata i espanta les puces dels animals. Encara que pots utilitzar qualsevol mena de vinagre alimentari, no l'has d'utilitzar en excés a causa de la seva forta olor.
Una altra opció és fer un collaret 'antipuces' de forma natural, utilitzant un mocador amb romaní, espígol i olis essencials. El primer que has de fer és preparar el líquid d'olis aromàtics, després mullar al mocador i col·locar-lo al coll del teu pelut.
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
- Com ens estan canviant les calorades?
- Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol