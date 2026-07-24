Alerta si viatges amb el gat al cotxe: aquest gest afectuós pot acabar en multa i provocar un accident
Cada vegada més persones conviuen amb felins
Els gats s’han convertit en un dels animals de companyia preferits de moltes llars. Cada vegada més persones decideixen adoptar-ne un per la seva independència, perquè s’adapten bé als pisos i perquè poden oferir companyia sense reclamar una atenció constant.
Aquest fenomen també està relacionat amb els canvis socials. L’augment de les llars unipersonals, la soledat no desitjada i la necessitat de trobar companyia emocional han reforçat el paper dels animals de companyia dins de les famílies.
Els gats dormen moltes hores, acostumen a necessitar menys espai que altres animals i poden conviure bé amb persones que treballen fora de casa. Ara bé, això no significa que no necessitin cures, joc, atenció veterinària i un entorn adaptat a les seves necessitats.
Segons un nou estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'arriba a la conclusió que els gats poden ajudar a combatre l’estrès, l’ansietat i la soledat.
En termes generals, conviure amb un animal pot proporcionar companyia, crear rutines i reduir la sensació d’aïllament d’algunes persones. Però els beneficis depenen de cada cas i tenir un gat no substitueix l’atenció mèdica o psicològica quan existeixen problemes de salut mental.
Tenir un gat també comporta responsabilitats
Adoptar un felí no consisteix només a rebre afecte i companyia. Els propietaris han de garantir-ne l’alimentació, la salut, la identificació, el benestar i la seguretat, també quan han de traslladar-lo.
La Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals estableix obligacions destinades a evitar el maltractament i l’abandonament i a garantir unes condicions adequades de vida i transport.
Des del RACE expliquen: «L’entrada en vigor, el passat 29 de setembre, de la controvertida Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals incorpora molts canvis destinats a protegir els animals de companyia. Una norma que no només parla de prevenir el maltractament i/o l’abandonament dels animals, sinó que també fixa les condicions mínimes en què han de viure, aborda la formació dels seus propietaris i estableix prohibicions i obligacions respecte de la manera com poden ser traslladats.»
El perill de portar el gat solt al cotxe
Abraçar el gat, acariciar-lo mentre conduïm o portar-lo a la falda pot semblar un gest afectuós, però representa un risc greu de distracció al volant.
Un moviment inesperat de l’animal pot interferir amb els braços del conductor, els pedals, la palanca de canvi o el camp de visió. En una frenada brusca o una col·lisió, el gat també pot sortir projectat i patir lesions greus, a més de colpejar altres ocupants.
El Reglament General de Circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003 i vigent a Espanya, obliga el conductor a conservar la llibertat de moviments, el camp de visió i l’atenció permanent.
L’article 18.1 diu: «El conductor d’un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp de visió necessari i l’atenció permanent a la conducció, de manera que es garanteixin la seva pròpia seguretat, la de la resta d’ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via.»
La norma afegeix que el conductor ha de vigilar especialment en «la col·locació adequada dels objectes o animals transportats perquè no hi hagi cap interferència entre el conductor i qualsevol d’ells.»
Per tant, el problema no és acariciar el gat com a conducta prohibida de manera específica, sinó fer-ho mentre es condueix si això redueix l’atenció, limita els moviments o provoca una interferència.
La multa no sempre és de 500 euros ni comporta sis punts
La DGT recorda que la quantia i la retirada de punts depenen de la infracció concreta i de la gravetat de la conducta apreciada pels agents.
Portar el gat a la falda pot ser sancionable perquè interfereix directament en la conducció. Ara bé, arribar als 500 euros o als sis punts exigiria que els fets encaixessin en una infracció més greu que la simple col·locació inadequada de l’animal.
Com s’ha de transportar un gat amb seguretat?
La manera més segura de viatjar és col·locar el gat dins d’un transportí resistent, tancat i adaptat a la seva mida. El recipient ha d’estar situat en un lloc estable del vehicle perquè no es desplaci en una frenada.
El gat no ha d’anar mai solt, sobre els seients, damunt del quadre de comandament ni a la falda del conductor. Tampoc no s’ha d’obrir el transportí durant el trajecte, encara que l’animal mioli o sembli nerviós.
Abans d’un viatge llarg, és recomanable acostumar-lo progressivament a la cistella de transport i consultar el veterinari si pateix molt estrès o mareig. Mai no se li han d’administrar sedants sense indicació professional.
Els gats poden aportar companyia i benestar, però adoptar-ne un implica assumir responsabilitats. Quan viatja en cotxe, estimar-lo no és portar-lo als braços: és protegir-lo correctament perquè una distracció no acabi en una multa, una lesió o un accident.
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