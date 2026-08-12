Un nou estudi revela que els gossos poden distingir la por, la ira i la tristesa als rostres humans
Investigadors de la Universitat de Viena han analitzat el cervell dels gossos per entendre com interpreten les emocions de les persones
Els gossos són capaços de distingir diferents emocions humanes només observant el rostre d’una persona. Aquesta és la principal conclusió d’un nou estudi científic que ha analitzat com reacciona el cervell caní davant expressions de felicitat, por, ira i tristesa.
La investigació ha estat liderada per científics de la Universitat de Viena i publicada a la revista iScience. L’objectiu era anar més enllà del que ja se sabia sobre la capacitat dels gossos per interpretar els humans i descobrir què passa exactament al seu cervell quan observen diferents expressions facials.
Per fer-ho, els investigadors van sotmetre un grup de gossos domèstics a escàners cerebrals mentre observaven fotografies de persones desconegudes amb expressions diferents.
Els resultats han aportat, per primera vegada, proves que els gossos poden distingir no només entre una cara alegre i una cara neutra, sinó també entre emocions negatives concretes, com la por, la ira i la tristesa.
El cervell dels gossos no reacciona igual davant totes les emocions
Una de les primeres proves de l’estudi es va centrar en la felicitat, ja que investigacions anteriors ja apuntaven que és una expressió especialment important per als gossos.
Quan els animals observaven rostres humans feliços, s’activaven dues regions concretes del cervell: la còrtex temporal i el nucli caudat.
Aquestes zones estan relacionades amb el processament cognitiu i amb els mecanismes de recompensa. Per això, els científics consideren que una expressió feliç humana pot tenir un significat emocional especial per als gossos.
«Els rostres humans feliços poden tenir un significat emocional per als gossos», explica Laura Cuaya, una de les investigadores de la Universitat de Viena.
Posteriorment, els científics van repetir l’experiment amb rostres que expressaven ira, por i tristesa i van utilitzar tècniques d’aprenentatge automàtic per analitzar les respostes cerebrals.
El resultat va mostrar que els animals no reaccionaven igual davant totes aquestes emocions.
Els gossos poden diferenciar la por de la ira i la tristesa
L’anàlisi completa del cervell va mostrar patrons d’activitat diferents segons l’expressió observada.
Això va permetre als investigadors comprovar que els gossos poden diferenciar la por, la ira i la tristesa, una descoberta important perquè demostra que el cervell caní no es limita a classificar les expressions humanes com a positives o negatives.
L’autor principal de l’estudi, Raül Hernández-Pérez, de la Universitat de Viena, destaca especialment la capacitat dels gossos per detectar petits detalls del rostre humà.
Segons l’investigador, estudiar el seu cervell permet entendre «quines adaptacions han desenvolupat per sustentar la seva notable comprensió social i emocional dels humans».
Per què s’ha fet aquest estudi?
Els investigadors volien entendre millor com milers d’anys de convivència entre persones i gossos han pogut influir en la seva capacitat per interpretar les nostres emocions.
Els gossos viuen en un entorn profundament vinculat als humans i, per tant, captar senyals com una mirada, una expressió facial, un canvi en la veu o una postura corporal pot ser important per adaptar el seu comportament.
Precisament per això, estudiar aquesta capacitat pot ajudar a explicar com s’ha desenvolupat la comunicació entre humans i gossos.
L’estudi també recorda que els animals no es basen únicament en la cara. En situacions reals, els gossos combinen diferents fonts d’informació: observen el llenguatge corporal, escolten els matisos de la veu i també obtenen informació a través de l’olor.
Què aconseguim amb aquesta descoberta?
Conèixer millor com els gossos interpreten les emocions humanes pot tenir diferents aplicacions.
En primer lloc, permet aprofundir en el coneixement del cervell caní i entendre millor per què aquests animals tenen una capacitat tan desenvolupada per relacionar-se amb les persones.
També pot ajudar a millorar la convivència, l’educació i el benestar dels animals, ja que comprendre com interpreten determinades expressions o comportaments humans pot facilitar una comunicació més adequada amb ells.
A més, els resultats poden ser especialment útils per estudiar gossos que treballen en entorns on la interacció emocional amb les persones és important, com els gossos d’assistència, de teràpia o de suport.
Tot i això, els investigadors remarquen que aquesta capacitat no significa que els gossos experimentin les emocions exactament igual que nosaltres.
El següent pas: comparar el cervell humà i el caní
L’equip de la Universitat de Viena vol continuar investigant com els gossos combinen totes els senyals que reben dels humans.
També tenen previst comparar com processen les mateixes emocions els cervells humans i canins, una línia de recerca que pot donar més pistes sobre la relació social i emocional que s’ha desenvolupat entre totes dues espècies.
El que aquest nou estudi deixa clar és que els gossos entenen molt més del nostre rostre del que podríem imaginar: una mirada de por, una expressió trista o una cara d’enuig no els passen desapercebudes.
- El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
- Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
- Onada de robatoris a locals de restauració de Manresa
- José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
- D'Eivissa a Berga: així han estat les vacances dels jugadors del Barça de la Catalunya central
- La compra del bloc 8 okupat a Manresa: entre la satisfacció i la crítica ferotge
- Quin temps farà el dia de l'eclipsi? El Meteocat avança el primer pronòstic per a la tarda del 12 d'agost
- La gasolinera maleïda de Navarcles