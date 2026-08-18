Canvien les normes per viatjar amb mascotes: la UE endureix els requisits des d’aquest 2026
El nou marc europeu regula com han de viatjar els animals de companyia, també quan no van acompanyats directament pel propietari
Viatjar amb animals de companyia dins de la Unió Europea continua sent possible, però aquest 2026 hi ha hagut un canvi important en el marc legal que regula aquests desplaçaments. Des del 22 d’abril de 2026 s’aplica el nou Reglament Delegat (UE) 2026/131, que desenvolupa les normes del Reglament (UE) 2016/429 sobre els desplaçaments no comercials de mascotes. La nova regulació substitueix el règim transitori anterior i manté i concreta diversos requisits sanitaris i d’identificació.
A la pràctica, això significa que abans d’agafar un avió, un tren o travessar una frontera amb un gos, gat o fura, cal comprovar que l’animal té tota la documentació en regla.
Què hem de fer a partir d’ara?
Per viatjar d’un país de la UE a un altre, els gossos, gats i fures han d’estar correctament identificats amb microxip o, en casos antics, amb un tatuatge llegible fet abans del 3 de juliol del 2011. També han de tenir una vacuna contra la ràbia vigent i disposar de la documentació corresponent per acreditar la seva situació sanitària.
En els desplaçaments habituals entre estats membres, el document essencial continua sent el passaport europeu per a animals de companyia, expedit per un veterinari autoritzat. Aquest recull les dades del propietari, la identificació de l’animal i informació sanitària com la vacunació antiràbica.
I si la mascota viatja sense el propietari?
Aquest és un dels punts que més dubtes genera. La normativa permet que la mascota viatgi acompanyada per una persona autoritzada pel propietari, sempre que es compleixin les condicions establertes.
El propietari ha de donar una autorització per escrit i el seu propi desplaçament ha de produir-se en un termini màxim de cinc dies respecte del viatge de l’animal. Per tant, no es pot enviar simplement la mascota amb una tercera persona i considerar automàticament que es tracta d’un viatge particular.
Aquest límit és especialment important perquè les normes europees tracten de manera diferent els desplaçaments no comercials dels moviments que poden implicar venda, canvi de propietari o transport comercial d’animals.
El passaport europeu no serveix per a qualsevol animal
Un altre dels aspectes que cal tenir clar és que no tots els animals de companyia estan subjectes exactament a les mateixes normes.
El conegut passaport europeu per a mascotes està pensat principalment per a gossos, gats i fures. Si es vol viatjar amb altres animals, com ara ocells, rèptils, rosegadors, conills o animals aquàtics ornamentals, s’han de consultar les normes específiques del país de destinació.
Per tant, tenir un animal legalment a casa no significa que automàticament pugui travessar qualsevol frontera amb les mateixes condicions que un gos o un gat.
Tampoc tots els gossos, gats i fures poden viatjar
L’edat també pot convertir-se en un impediment.
A Espanya no està autoritzada l’entrada de gossos, gats o fures de menys de 15 setmanes que encara no disposin d’una vacunació contra la ràbia considerada vàlida. La vacuna no es pot administrar abans de les 12 setmanes i, després de la primera vacunació, han de transcórrer almenys 21 dies perquè tingui validesa per al viatge.
No tots els estats membres apliquen exactament les mateixes excepcions als animals joves, de manera que abans de viatjar és imprescindible comprovar les exigències del país de destinació.
Hi ha altres requisits segons el país
Algunes destinacions europees imposen mesures sanitàries addicionals. Per exemple, els gossos que viatgen a determinats territoris com Irlanda, Malta, Finlàndia, Noruega o Irlanda del Nord poden necessitar un tractament contra el paràsit Echinococcus multilocularis dins del període establert abans d’arribar.
Això significa que tenir el microxip, la vacuna contra la ràbia i el passaport no sempre és suficient: cal revisar les condicions específiques de la destinació.
Què passa si viatgem fora de la Unió Europea?
Aquí les normes canvien.
Si sortim d’Espanya cap a un país de fora de la UE, és el país de destinació qui determina els requisits que haurà de complir la mascota. Pot exigir certificats veterinaris, vacunes, proves o documentació addicional. Per això, les autoritats espanyoles recomanen comprovar les condicions del país abans de viatjar.
El retorn també és important. Quan un gos, gat o fura entra a la UE procedent d’un país tercer, pot necessitar un certificat zoosanitari de la UE i, depenent del país d’origen, fins i tot una prova d’anticossos contra la ràbia.
Per tant, les normes europees no s’apliquen de la mateixa manera fora de la UE. Cada país pot establir les seves pròpies exigències i, abans de marxar, també cal comprovar què serà necessari per poder tornar.
Fins a cinc mascotes en un viatge particular
La normativa considera habitualment com a desplaçament no comercial el viatge amb un màxim de cinc gossos, gats o fures.
Si se supera aquesta quantitat, els animals poden quedar subjectes a normes pròpies dels moviments comercials, tret d’algunes excepcions, per exemple quan participen en concursos, exposicions o esdeveniments esportius i es pot acreditar documentalment.
Abans de viatjar, millor revisar-ho tot
Amb el nou marc que s’aplica des del 22 d’abril de 2026, la recomanació és clara: abans de sortir de viatge amb una mascota cal revisar el microxip, la vacuna contra la ràbia, el passaport europeu i els requisits específics del país de destinació.
I si l’animal viatja amb una altra persona, no s’ha d’oblidar l’autorització escrita ni el límit dels cinc dies entre el viatge del propietari i el de la mascota.
No complir aquestes normes pot provocar problemes importants a la frontera: les autoritats poden impedir l’entrada de l’animal o aplicar altres mesures sanitàries. Per això, preparar la documentació amb antelació és ja una part indispensable de qualsevol viatge amb mascotes.
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