El teu gat dorm sobre la teva roba? Aquest és el motiu
La roba dels amos aporta als gats olor familiar, calma i seguretat
Els gats són animals plens de gestos curiosos. S’amaguen en caixes massa petites, s’estiren als llocs més inesperats, freguen el cap contra els mobles o segueixen els seus amos per tota la casa per després ignorar-los al cap d’uns segons. Moltes d’aquestes conductes ens poden semblar estranyes i, sovint, les interpretem des d’un punt de vista humà que no sempre coincideix amb el que realment està sentint l’animal.
Un dels comportaments més habituals és trobar el gat dormint sobre la roba del seu amo. Pot ser una samarreta deixada sobre el llit, una dessuadora al sofà o fins i tot un munt de roba acabada de treure de l’armari.
La primera explicació que ens ve al cap és senzilla: és tou, còmode i calent. Però, segons els experts, la comoditat no és l’únic ni necessàriament el principal motiu.
La roba conserva una olor que el gat reconeix
L’olfacte dels gats té un paper fonamental en la manera com interpreten el seu entorn. A través de les olors poden identificar espais, reconèixer altres animals i distingir les persones amb qui conviuen.
Per això, la roba dels seus amos té una característica especialment important: conserva la seva olor.
Una samarreta, un jersei o una manta utilitzada pot contenir un aroma familiar que el gat associa amb una persona coneguda i amb el seu entorn habitual. Aquesta olor pot convertir aquella peça en una mena de refugi segur per al gat.
Així, quan el veiem dormir sobre la nostra roba, no necessàriament està escollint simplement el lloc més confortable de la casa. Pot estar buscant una olor que li resulta coneguda i que li transmet tranquil·litat i seguretat.
Una manera de sentir-te a prop
Aquest comportament pot ser encara més evident quan el gat passa temps sol a casa.
Si el seu propietari no hi és, una peça de roba que conservi la seva olor pot funcionar com un estímul familiar. Segons els experts, això pot ajudar l’animal a reduir l’estrès i a trobar un espai on descansar amb més tranquil·litat.
L’olfacte no només serveix als felins per detectar el que tenen al seu voltant. També forma part de la seva manera de comunicar-se i establir relacions socials.
Per aquest motiu, dormir sobre una peça que fa olor del seu amo pot ser una manera de mantenir aquesta sensació de proximitat.
No sempre interpretem bé els gestos dels gats
Els humans tendim a atribuir significats molt concrets als comportaments dels animals. Si un gat s’allunya, pensem que està enfadat; si dorm sobre nosaltres, que vol afecte; i si s’estira sobre la roba, que simplement busca un lloc tou.
Però la conducta dels gats pot respondre a diversos factors alhora.
En aquest cas, els experts destaquen especialment la combinació entre olor familiar, protecció i sensació de seguretat. Un gest que pot semblar insignificant per a nosaltres pot tenir una funció molt important per al felí.
Què podem fer si no volem que dormi sobre la roba?
El problema arriba quan aquesta afició acaba deixant les peces plenes de pèls de gat.
Tot i que pot resultar molest, els experts recomanen no renyar l’animal simplement per buscar aquest espai, ja que està actuant d’acord amb una necessitat de tranquil·litat i protecció.
Una alternativa és deixar-li una peça de roba vella amb l’olor del propietari a la seva zona habitual de descans, al seu llit o en algun dels llocs de casa que acostumi a utilitzar.
D’aquesta manera, el gat continua disposant d’una olor familiar que li aporta seguretat sense necessitat d’apoderar-se de cada samarreta o jersei que trobi pel camí.
Per tant, la pròxima vegada que trobis el teu gat dormint sobre la teva roba, potser no és perquè aquella samarreta sigui especialment còmoda. Pot ser, simplement, que la teva olor li faci sentir que està en un lloc segur.
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