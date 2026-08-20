Els veterinaris alerten: tallar el pèl al teu gos a l’estiu pot deixar-lo encara més exposat a la calor
El pèl dels gossos també els protegeix de les altes temperatures
A l’estiu amb els episodis de calor extrema, una de les principals preocupacions dels propietaris és com mantenir els seus animals frescos. Els gossos suporten la calor de manera diferent dels humans i, precisament per això, algunes decisions que semblen lògiques, com rapar-los completament, poden acabar sent contraproduents.
La temperatura corporal normal d’un gos se situa aproximadament entre els 38,3 i els 39,2 °C, segons el Manual Veterinari Merck. A diferència de les persones, els gossos no poden regular la temperatura suant per tota la superfície del cos i depenen en gran part del panteix per dissipar la calor.
Això fa que els episodis de temperatures elevades siguin especialment delicats per a ells. Els dies més calorosos cal garantir-los aigua fresca, zones d’ombra i espais frescos a l’interior, així com evitar les passejades i l’exercici durant les hores centrals del dia. L’American Veterinary Medical Association (AVMA) també recomana evitar superfícies molt calentes, com l’asfalt, que poden provocar cremades a les potes.
Què podem fer perquè el gos estigui fresc?
A l’estiu, la millor estratègia no és necessàriament eliminar-li el pèl. Els propietaris haurien de procurar que el gos disposi sempre de zona d’ombra, aigua fresca abundant i un lloc ventilat o climatitzat on descansar.
Les passejades s’haurien de concentrar en les hores més fresques del dia, com primera hora del matí o al vespre, evitant l’activitat física intensa quan les temperatures són més elevades. En dies especialment calorosos, reduir l’exercici pot ser necessari.
També cal extremar les precaucions amb els gossos braquicèfals, és a dir, races de musell curt, així com amb animals grans, joves, amb sobrepès o amb mantells especialment densos, ja que poden tenir més dificultats per afrontar la calor.
I una norma és especialment important: mai no s’ha de deixar un gos dins d’un cotxe aparcat, encara que sigui a l’ombra o amb les finestres parcialment obertes. La temperatura de l’interior pot augmentar ràpidament fins a nivells mortals.
Tallar-los el pèl a l’estiu: sí o no?
Precisament aquí apareix un dels errors més habituals. Molts propietaris pensen que, com menys pèl tingui el gos, més fresc estarà. Però el mantell del gos funciona com una capa aïllant i contribueix a protegir-lo tant del fred com de la calor.
També protegeix la pell davant la radiació solar, les cremades i altres agressions externes. Per això, un tall excessivament curt pot deixar la pell més exposada.
La veterinària Maria Vetican, coneguda per divulgar consells sobre la cura i el benestar dels animals, explica que no tots els gossos necessiten el mateix manteniment.
“Hi ha gossos que ho necessiten més que d’altres, però portar-los de tant en tant a la perruqueria és una bona manera de fer-los una revisió general i de cuidar la seva pell i el seu pèl”
Depèn del tipus de pèl
Els experts veterinaris coincideixen que no es pot aplicar la mateixa regla a totes les races.
Els gossos de pèl curt normalment no necessiten que se’ls talli. En els animals de pèl mitjà es poden realitzar petits retocs en determinades zones, mentre que els gossos de pèl llarg poden necessitar arreglar el mantell, però evitant els talls extremadament curts.
La decisió s’ha d’adaptar sempre al tipus de pèl, la raça i les necessitats de cada gos. Fins i tot l’AVMA recomana consultar amb un veterinari si es planteja fer un tall de pèl específic per afrontar la temporada de calor.
El raspallat, molt més important del que sembla
Més que rapar el gos, una de les mesures més importants durant l’estiu és el raspallat freqüent.
Eliminar el pèl mort, els nusos i la brutícia permet mantenir el mantell en bones condicions i facilita que compleixi correctament la seva funció.
Maria Vetican insisteix que “és molt important retirar molt bé el pèl mort amb màquines especials com l’expulsor i desfer bé els nusos”.
La veterinària també defensa les visites periòdiques a la perruqueria canina, perquè poden servir per detectar problemes que passen desapercebuts a casa.
Segons explica, durant aquestes sessions poden descobrir-se “bonys, dolors, glàndules anals a punt d’infectar-se, problemes de pell, otitis o espigues clavades”.
Atenció als senyals d’un cop de calor
Mantenir el gos fresc no és només una qüestió de comoditat. Una exposició excessiva a temperatures elevades pot provocar un cop de calor, una situació que requereix atenció veterinària urgent.
Entre els senyals d’alerta hi ha el panteix excessiu, una salivació abundant, inquietud, descoordinació, vòmits o fins i tot el col·lapse. Davant d’aquests símptomes, l’AVMA recomana buscar atenció veterinària d’emergència.
Per tant, aquest estiu, abans d’agafar les tisores o demanar que rapin el gos, cal recordar que el seu pèl també forma part del seu sistema de protecció. Mantenir-lo ben raspallat, oferir-li aigua i ombra i evitar les hores de màxima calor pot ser molt més important que deixar-lo sense mantell.
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