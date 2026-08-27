Com entendre el llenguatge dels gats
La cua, la mirada i els miols
Eva Remolina / AMIC
Qui conviu amb un gat sap que, encara que no parlin, tenen una manera molt clara de comunicar-se. El problema és que sovint intentem entendre’ls com si fossin persones o fins i tot gossos, i els gats funcionen diferent. Molt diferent.
Hi ha gats que semblen distants, altres que no callen mai, alguns que et segueixen per tota la casa i d’altres que desapareixen durant hores. Però tots envien senyals constants amb el cos, la mirada, la cua o fins i tot amb el silenci.
Aprendre a interpretar aquest llenguatge ajuda a crear una relació més tranquil·la i natural amb ells.
La cua: el gran indicador de l’estat d’ànim
La cua d’un gat diu moltes coses. Quan la porta aixecada i relaxada, normalment significa que està còmode i confiat. És habitual veure-ho quan et ve a saludar.
En canvi, si la cua es mou ràpidament d’un costat a l’altre, cal anar amb compte. Sovint indica irritació o nervis. Molta gent pensa que el gat està jugant, però de vegades simplement diu “ja n’hi ha prou”.
Quan la cua està inflada, el missatge és encara més clar: té por o se sent amenaçat.
Els ulls també parlen
Els gats utilitzen molt la mirada. Quan et miren i parpellegen lentament, és una mostra de confiança. Alguns experts ho anomenen “el petó felí”.
De fet, pots provar de tornar-los el gest. Molts gats responen relaxant-se o apropant-se.
En canvi, una mirada fixa amb les pupil·les molt obertes pot indicar tensió, excitació o por, segons la situació.
El significat dels miols
Curiosament, els gats adults gairebé no miolen entre ells. El miol l’utilitzen sobretot per comunicar-se amb les persones.
Hi ha miols curts per reclamar atenció, d’altres més insistents quan tenen gana, i alguns que semblen autèntiques converses. Amb el temps, cada propietari acaba reconeixent què vol dir cada so.
També hi ha gats molt silenciosos. I això no significa que siguin menys afectuosos.
Quan es freguen contra tu
Quan un gat es frega contra les cames o el cap d’una persona, no només busca carícies. També està deixant la seva olor. És una manera de marcar confiança i familiaritat.
Dit d’una altra manera: t’està considerant part del seu entorn segur.
El ventre: confiança, però amb límits
Un dels errors més comuns és pensar que si un gat ensenya la panxa vol que li toquin. En realitat, ensenyar el ventre és sobretot una mostra de confiança.
Alguns gats accepten les carícies a la panxa, però molts altres reaccionen instintivament i intenten apartar la mà. No és mala llet; simplement és una zona vulnerable.
El Ronc no sempre significa felicitat
Normalment, associem el ronc amb benestar, i moltes vegades és així. Però els gats també poden roncar quan tenen por, dolor o estrès.
És una conducta que utilitzen per calmar-se. Per això és important observar també la resta del llenguatge corporal.
Respectar l’espai és essencial
Els gats valoren molt el control del seu entorn. Obligar-los a interactuar, agafar-los quan no volen o envair els seus espais pot generar estrès.
Sovint, la millor manera de guanyar-se la confiança d’un gat és deixar-li espai i permetre que sigui ell qui faci el primer pas.
Entendre’ls millor
Els gats no són animals freds ni indiferents, tot i la fama que arrosseguen. Simplement, tenen una manera més subtil d’expressar-se.
Quan aprens a llegir els seus gestos, descobreixes que estan comunicant-se constantment: quan tenen confiança, quan necessiten calma, quan volen jugar o quan prefereixen estar sols.
I és precisament aquesta manera discreta de relacionar-se el que fa que moltes persones acabin connectant tant amb ells.
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