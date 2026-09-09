Manuel, ensinistrador caní: «Si el teu gos fa això quan arribes a casa, t’està intentant dir alguna cosa»
Un ensinistrador explica què pot significar que l’animal estiri les potes davanteres, aixequi el darrere i mantingui la cua amunt quan et rep
Claudio Torres
Els gossos tenen moltes maneres de comunicar-se amb les persones, tot i que no sempre som capaços d’interpretar correctament què volen dir. Un moviment de la cua, la posició de les orelles o fins i tot la manera com es col·loquen davant nostre pot transmetre informació. Entre tots aquests comportaments n’hi ha un d’especialment cridaner que pot aparèixer quan l’animal rep el seu amo després d’haver estat diverses hores separat d’ell.
Es tracta d’una postura que molts propietaris hauran vist alguna vegada: el gos col·loca les potes davanteres cap endavant, abaixa la part davantera del cos, manté el darrere aixecat i acostuma a aixecar la cua. A simple vista pot semblar que simplement s’està estirant després d’haver estat estirat, però el context en què apareix pot ser important per entendre què està intentant comunicar.
Manuel, responsable del canal de YouTube «Adiestramiento Canine-Service», ha explicat el significat d’aquest comportament en un dels seus vídeos. El creador de contingut, especialitzat en educació i comportament caní, assenyala que moltes persones interpreten aquesta postura com un simple estirament, quan en determinades situacions pot tenir una funció comunicativa molt més clara.
El gest es coneix habitualment com a «play bow», que es podria traduir com a «reverència de joc». És una posició molt característica dels gossos que consisteix a mantenir la part posterior del cos elevada mentre les potes davanteres romanen estirades o recolzades a terra. És un senyal que els animals utilitzen especialment durant les interaccions socials.
Un dels contextos en què pot aparèixer és precisament el moment en què una persona torna a casa. Si el gos adopta aquesta postura just després de veure el seu amo, pot estar expressant excitació i predisposició a interactuar. No es tractaria necessàriament d’un simple moviment per estirar els músculs, sinó d’una manera d’iniciar o reforçar el contacte.
Manuel destaca que aquest comportament es pot interpretar com una mena de salutació. En el vídeo explica que, quan l’animal fa aquest gest en retrobar-se amb el seu amo, «no és casualitat», i el relaciona amb l’emoció que experimenta després d’haver passat temps separat d’aquesta persona.
Ara bé, el significat del «play bow» no s’ha d’entendre literalment com si el gos estigués pronunciant una frase concreta. Els gossos utilitzen aquesta postura principalment per comunicar que volen interactuar i que la situació és amistosa, especialment quan estan excitats o volen començar un joc. El context i la resta del seu llenguatge corporal són fonamentals per saber què està intentant transmetre.
Per aquest motiu, si un gos rep el seu amo d’aquesta manera, una bona resposta pot ser prestar-li atenció durant uns instants. Una carícia, unes paraules o simplement interactuar amb ell poden servir per reforçar aquest moment de connexió. No cal fer res especial: n’hi ha prou amb reconèixer que l’animal està intentant comunicar-se.
Aquest tipus de comportaments demostra que el llenguatge dels gossos és molt més ampli del que pot semblar. Tot i que no poden comunicar-se mitjançant paraules com ho fem els humans, utilitzen contínuament postures, moviments, expressions i sons per transmetre el seu estat d’ànim i les seves intencions. Aprendre a reconèixer aquests senyals també pot ajudar a millorar la relació entre l’animal i la seva família.
Per tant, la pròxima vegada que arribis a casa i el teu gos adopti aquesta característica postura amb les potes davanteres esteses i el darrere aixecat, fixa’t en el context abans d’assumir que simplement s’està estirant. Si, a més, mou la cua, busca la teva atenció i mostra una actitud relaxada i juganera, probablement està expressant alegria i ganes d’interactuar amb tu. Un petit senyal que, per a l’animal, pot ser una manera important de dir-te que està encantat de tornar-te a veure.
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