Com revisar la teva mascota a casa: els consells d’una veterinària per detectar problemes a temps
María VetiCan explica quins senyals han de controlar els propietaris per mantenir gossos i gats en bones condicions de salut
Tenir una mascota sana no depèn només de portar-la al veterinari quan apareix un problema. La prevenció, l’observació diària i algunes revisions senzilles a casa poden ajudar els propietaris a detectar canvis abans que es converteixin en un problema més important.
Això és el que defensa Maria VetiCan, una veterinària que comparteix consells sobre salut animal, prevenció i cura de gossos i gats. A través dels seus continguts divulgatius, l’experta explica quins aspectes podem revisar a casa i quins senyals ens haurien de fer consultar un professional.
La seva principal recomanació és clara: fer una revisió de la mascota de manera ordenada, de davant cap enrere, per no oblidar cap zona del cos.
Començar pel nas, els ulls i la boca
Una de les primeres zones que podem observar és el nas del gos o del gat. Segons VetiCan, habitualment ha d’estar fresc i humit, tot i que l’estat del nas per si sol no serveix per diagnosticar una malaltia.
També és important observar els ulls. La presència de secrecions abundants, inflamació, envermelliment o lleganyes persistents pot indicar que alguna cosa no va bé.
La boca també ofereix moltes pistes sobre la salut de la mascota. Cal revisar les dents i les genives, que normalment haurien de tenir un color rosat. Canvis evidents de color, sagnat, inflamació o mala olor persistent poden ser motiu de consulta veterinària.
Les orelles també poden donar senyals d’alerta
Un altre dels consells de Maria VetiCan és revisar periòdicament les orelles de gossos i gats.
La presència de mala olor, secrecions, inflamació o molèsties quan les toquem pot ser compatible amb una infecció o algun altre problema.
També convé observar si l’animal es grata molt, sacseja constantment el cap o mostra dolor.
Palpar el cos per detectar bonys o ferides
Acariciar la mascota també pot convertir-se en una petita exploració física.
La veterinària recomana aprofitar aquests moments per palpar suaument el cos i comprovar si apareixen bonys, ferides, inflamacions o zones doloroses.
També es poden revisar les articulacions, l’abdomen i altres zones sensibles per detectar qualsevol canvi respecte al seu estat habitual.
Conèixer bé el cos de l’animal és important perquè permet identificar abans qualsevol alteració.
Com saber si està ben hidratada?
La hidratació de la mascota és un altre aspecte que cal controlar.
Una prova orientativa consisteix a agafar suaument una mica de pell i observar si recupera ràpidament la seva posició. Si triga massa a tornar al seu lloc, podria haver-hi signes de deshidratació.
Tot i això, aquesta prova no és definitiva i, si l’animal mostra debilitat, vòmits, diarrea, falta de gana o altres símptomes, cal consultar el veterinari.
Ungles, potes i coixinets
Les potes de la mascota també necessiten una revisió regular.
Les ungles no haurien d’estar excessivament llargues ni clavades a la pell. També cal mirar els coixinets i els espais entre els dits per comprovar que no hi hagi petites ferides, espigues, pedres, objectes clavats o irritacions.
Aquest control és especialment important després de passejades pel camp o per zones amb vegetació.
La importància de controlar els canvis de comportament
Més enllà de l’exploració física, els propietaris haurien d’estar atents als canvis de comportament.
Si un gos o un gat deixa de menjar, beu molt més del normal, dorm excessivament, es mostra apàtic, té problemes per caminar o canvia els seus hàbits habituals, podria estar enviant un senyal que alguna cosa no funciona correctament.
Precisament perquè els animals no poden explicar què els passa, l’observació dels propietaris és una de les eines més útils per detectar problemes a temps.
Revisar a casa no substitueix el veterinari
Maria VetiCan insisteix en un punt fonamental: aquestes revisions domèstiques serveixen com a eina de prevenció i detecció precoç, però mai substitueixen les visites a un veterinari.
Les revisions professionals, les vacunes, la desparasitació, una alimentació adequada, l’exercici i una correcta higiene continuen sent les bases per mantenir una mascota en bones condicions de salut.
Per això, davant de qualsevol canvi important, dolor, febre, ferida, bony o comportament estrany, la recomanació és acudir a un professional.
Incorporar aquestes petites revisions a la rutina permet conèixer millor el nostre animal i, sobretot, detectar amb més rapidesa quan alguna cosa no va bé.
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