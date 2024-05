Si vols baixar de pes només necessitaràs afegir aquest aliment a la dieta

Aconseguir el cos desitjat requereix esforç i constància. Practicar una mica d'exercici físic i menjar saludablement són els dos punts clau per aconseguir-ho. Així doncs, a què esperes? Ja ha arribat el moment d'ensenyar el teu cos a la platja, a la piscina, etc. Descobreix com perdre pes amb aquesta dieta: només necessitaràs incorporar una mica de verd als teus àpats.

Un règim molt estricte no sol ser el més eficaç, atès que l'estrès pot jugar una mala passada i produir trastorns alimentaris.

Hi ha trucs eficaços i ràpids per aprimar-se, però no serveixen de res si no es converteixen en un hàbit. Els experts nutricionistes recomanen no eliminar de manera definitiva els aliments que es mengen per plaer, encara que a priori puguin no ser massa saludables perquè rebutjar-los sistemàticament produeix ansietat i aquest desequilibri pot acabar produint un trastorn alimentari.

Els espinacs i la fulla verda

Els espinacs i les verdures de fulla verda són indispensables en una dieta per aprimar-se. Tenen una alta quantitat de fibra; sobretot fibra soluble que és molt beneficiosa per accelerar el trànsit intestinal. A més, és coneguda per la seva capacitat per reduir el greix abdominal i afavorir el sistema digestiu.

Un altre dels seus avantatges: és un aliment que emplena molt. Aquesta qualitat la converteix en la perfecta aliada per a aquelles dietes en què la reducció calòrica sigui significativa i hi hagi molta sensació de gana.

Menjar espinacs et pot ajudar a reduir pes considerablement / Racool_studio

Cal consumir-la diàriament?

La recomanació és incloure-la el màxim possible a la dieta. Es pot combinar amb altres verdures o consumir-les en batuts. Però el consum diari és recomanable. Un estudi publicat per la Biblioteca Nacional dels Estats Units explica que el consum diari d'espinacs ajuda tant a eliminar el greix corporal com a reduir el nostre pes. Qui la consumeix diàriament s'aprima un 43% més que les persones que no la inclouen en la seva dieta.

Com cuinar-la?

Els espinacs tenen més possibilitats del que pot semblar a priori. Es poden menjar saltades, en amanides, incloure-les en guisats de llegums, etc. També es poden utilitzar per omplir pits de pollastre o filets de peix. Una altra opció és incloure-les en batuts verds.