Mai mengis aquests aliments abans d'anar-te'n a dormir: així influeixen en el teu cos

Sempre s'ha dit que és important esmorzar com un rei, menjar com un príncep i sopar com un captaire i la veritat és que sopar els aliments correctes pot fer la diferència a l'hora de descansar millor. És per això que hi ha certs aliments que fan que tinguem una digestió molt més feixuga i que no ens permetin dormir bé.

Rebeca Flores, especialista a l'Escola de Nutrició i Dietètica de la Universitat Andrés Bello de Xile, i Karla Henríquez, metge que a més compta amb un màster en Medicina Estètica i Antienvelliment per la Universitat Complutense de Madrid; ens ensenya una sèrie d'aliments que cal evitar a l'hora de sopar.

Rebeca Flores, aconsella deixar de banda aquests aliments:

Api : propietats diürètiques que poden interrompre el son.

: propietats diürètiques que poden interrompre el son. Cafè, xocolata i begudes ensucrades : estimulants que dificulten el descans.

: estimulants que dificulten el descans. Formatge : alta quantitat de greix animal.

: alta quantitat de greix animal. Enciam: pot causar inflamació intestinal i gasos.

Karla Henríquez, per la seva banda, esmenta el següent:

Pasta : carbohidrats que contribueixen a laugment de pes.

: carbohidrats que contribueixen a laugment de pes. Formatge dur i postres lactis : alts en calories i causen pesadesa estomacal.

: alts en calories i causen pesadesa estomacal. Carn vermella i embotits : afecten negativament la durada i qualitat del son.

: afecten negativament la durada i qualitat del son. Menjar ultraprocessat : alt en calories i difícil de pair.

: alt en calories i difícil de pair. Begudes amb cafeïna: interfereixen en el ritme cardíac i en dificulten el descans.

A més, recorden que per poder baixar de pes és fonamental controlar la quantitat d'aliments que consumim, però també l'hora que ens alimentem.