Estàs fent la Selectivitat i prens begudes energètiques?

Ets un amant de les begudes energètiques? Compte; i més si estàs fent els exàmens de Selectivitat. Per a fer-los, necessites molta concentració i aquestes begudes, tot i creure que "milloren la concentració"; el que fan és alterar el nostre ritme cardíac, accelerant-nos, creant-nos ansietat i provocant episodis d'insomni. Així doncs, encara ets a temps de deixar-les i fer els exàmens amb més tranquil·litat: la Selectivitat no és un joc.

Un 54,4% de nois i un 40,7% de noies d'entre 14 i 18 anys consumeixen begudes energètiques Segons l'informe nacional ESTUDES.

Com a begudes energètiques podem trobar Red Bull, Burn, Monster o Coca-Cola Energy.

El Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes (CGCODN) va alertar, el passat dijous, que el consum de begudes energètiques pot ocasionar efectes negatius sobre la salut a curt i mitjà termini. Són productes que contenen diverses combinacions de vitamines, minerals i substàncies estimulants, com una alta dosi de cafeïna (fins a 275 mg per cada envàs), extractes de plantes com ginseng o guaranà (que augmenta encara més la cafeïna), així com altres compostos com la taurina, carnitina, inositol o glucuronolactona, a més "d'una important quantitat de sucres afegits".

Tot i que, aquest tipus de begudes es venen amb el missatge que permeten combatre el cansament i la fatiga, mantenir-te despert i actiu, i augmentar el rendiment físic i mental en "agressives campanyes de màrqueting", el dietista-nutricionista i president del CGCODN, Manuel Moñino, adverteix que la seva ingesta impacta negativament en la salut, "ja que altera el patró de son i pot generar ansietat, hipocondria, insomni, cefalea, depressió, entre altres afectacions".

A més, assenyala que "a mitjà i llarg termini, el seu consum habitual incrementa el risc de dany cardiovascular, hematològic, neurològic i problemes de comportament, sense oblidar que la significativa quantitat de sucres afegits que contenen s'associa a més risc d'obesitat i altres malalties cròniques".

Per això, i perquè encara no es coneix bé l'efecte que tenen en menors, Alma Palau, dietista-nutricionista i gerent del Consell General, explica que aquestes begudes en cap cas no estan recomanades per a nenes, nens i adolescents. Sobretot quan tenen “fins a 10 o 20 vegades la cafeïna que hi ha en un refresc normal”. No hi ha quantitat mínima exempta de perill, malgrat que moltes famílies encara no són conscients de com poden arribar a ser de perjudicials.

Estudiants a punt de començar les proves d'accés a la universitat (PAU) -la selectivitat- en una aula de la Facultat de Biologia de la UB. / Laura Fíguls (ACN)

Desaconsellades en menors

És una injecció de cafeïna molt alta de la qual se sap molt poc sobre l'efecte, perquè no s'han sotmès a menors a altes dosis per estudiar-lo. Amb tot, se sap que els nens i els adolescents no tenen la capacitat de resposta d'un adult, per la qual cosa poden crear dependència i patir efectes negatius més acusats.

De fet, "la intoxicació de cafeïna en nens sí que està documentada", assegura. Compte el cas de menors que han hagut de ser ingressats o atesos a urgències. Les taquicàrdies, l'augment de la tensió arterial i les arrítmies estan entre els problemes de salut que s'han associat al consum.

I, encara que no en pateixin cap, la dietista-nutricionista assegura que beure-les fa que, hores després, els estudiants siguin "víctimes de la davallada i, de la pèrdua de memòria i de concentració que provoquen. Tant és així que el darrer ESTUDES associava el seu consum amb pitjors notes de mitjana i més repeticions de cursos.

Regulades en algunes CCAA

Els professionals de la nutrició no són els únics que han llençat la veu d'alarma sobre el consum de begudes energètiques. Ja el 2009 l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) les va considerar un risc emergent. Aquesta entitat nega efectes positius associats a aquest tipus de begudes i a un dels ingredients principals, la taurina. Tampoc no hi ha evidència científica sòlida sobre el consum de ginseng, la guaranà o la L-carnitina en la millora del cansament, la capacitat cognitiva o la resistència física.

En algunes comunitats autònomes, com Galícia, ja ho han legislat. També el Ministeri de Sanitat i l'Associació Espanyola de Pediatria desaconsellen el consum d'aquest tipus de begudes estimulants en nens i adolescents, perquè les consideren perjudicials per a la salut.

Per millorar els resultats en els estudis sense necessitat de recórrer a substàncies estimulants, Palau aconsella hidratar-se amb molta aigua, evitar els menjars pesants, mantenir un ordre i un horari amb els menjars i evitar els dejunis perllongats. Tot això, assegura, ajuda molt més que qualsevol beguda energètica.