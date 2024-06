Aquestes són les malalties comunes que menjar fruita seca t'ajudarà a combatre

La fruita seca té una gran quantitat de beneficis per a la salut. Per exemple, si patim restrenyiment, podem consumir abundants quantitats de llavors oleaginoses, que, a banda de contenir greixos beneficiosos i omega-3, també són una panacea per a un budell mandrós. En concret, les nous, les avellanes, les ametlles, els anacards i les preuades llavors de lli ens poden ajudar a combatre el restrenyiment diàriament. Per un altre costat, si pateixes colesterol LDL, aquests aliments també et seran de gran utilitat.

També és positiu consumir-ne per:

Incrementar la funció cognitiva

Alentir el deteriorament cognitiu

Millorar els factors de risc cardiovascular , com ara la glucèmia, la tensió arterial, el colesterol o els triglicèrids.

, com ara la glucèmia, la tensió arterial, el colesterol o els triglicèrids. Així mateix, la fruita seca destaca per ser una fantàstica font de calci amb què combatre, entre altres patologies, l'osteoporosi.

Alguns fins i tot superen els valors de calci de la llet. De fet, s'ha vist que, al llarg dels anys, els que han consumit fruita seca regularment tenen ossos més forts, al contrari dels que no n'han pres.

Alerta amb les racions

La fruita seca és rica en greixos monoinsaturats i poliinsaturats —redueix el nivell de colesterol LDL o 'dolent' i els lípids de la sang—.

A més, proporciona:

Fibra

Proteïnes

Vitamines (entre les quals destaca la vitamina E, que és un poderós antioxidant)

Àcid fòlic

Minerals

Esterols vegetals

Fitoestrògens

I altres fitonutrients

Diferència entre cacauets i anacards

Per saber quina quantitat de fruita seca pot consumir, també ha de tenir en compte les seves necessitats. Això també s'aplica a triar el tipus de fruita. Els cacauets, per exemple, contenen menys hidrats de carboni que els anacards i són més rics en fibra i vitamines. Els anacards, en canvi, aporten molts minerals. La quantitat de consum difereix entre els dos tipus de fruita. Mentre que, com hem dit, pots menjar 23 cacauets, pots consumir-ne un màxim d'11 anacards.